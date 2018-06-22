Мнение: заранее было понятно, что никакого бойкота чемпионата не будет

Болельщики сборной Испании перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Испании

Болельщики сборной Испании перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Испании

Литва заявила, что бойкот чемпионата мира по футболу провалился. Весь мир наблюдает за праздником футбола, отметил в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в эфире "112 Украина" заявил о провале "бойкота" чемпионата мира по футболу, который проходит в России.

Ранее министр спорта Украины Игорь Жданов призвал своих заграничных коллег бойкотировать чемпионат "на политическом уровне". Однако, по словам главы литовского МИД, попытки помешать проведению турнира не увенчались успехом. Линкявичюс отметил, что "не видит эффекта" от "бойкота" чемпионата мира.

"Вам судить, но, по-моему, это не очень чувствуется", – признался дипломат.

Ранее о провале идеи бойкота футбольного турнира писало агентство Bloomberg. Журналисты указали на то, что лишь официальные лица Великобритании и Исландии заявили об отказе приехать на чемпионат мира. При этом глава британского МИД Борис Джонсон после старта ЧМ заявил, что Лондон никогда не собирался его бойкотировать.

В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо выразил мнение, что киевские политики и сами не верили в возможность бойкота.

"Действительно, Украине и ее ситуативным союзникам не удалось организовать бойкот чемпионата мира по футболу. Но я думаю, что киевские политики прекрасно понимали, что на самом деле никакого бойкота не будет и их акция заранее обречена на провал. По сути, они делали эти заявления для красного словца, для использования в своей внутренней пропаганде. Мы видим, что даже украинские болельщики смотрят футбол, приезжают в Россию, чтобы увидеть воочию матчи. Никакого бойкота нет, весь мир наблюдает за праздником футбола", – сказал Иван Мезюхо.

На церемонии открытия чемпионата мира в Москве присутствовали президент ФИФА Джанни Инфантино, на высоком и высшем уровне были представлены Абхазия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Боливия, Казахстан, Киргизия, Ливан, Молдавия, Панама, Парагвай, Руанда, Таджикистан, Узбекистан и Южная Осетия. Матч открытия чемпионата смотрел вместе с президентом России Владимиром Путиным наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Приезжал также председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам. На матч сборной Японии в Саранск прилетела принцесса Хисако Такамадо. Это первый визит в Россию члена японской императорской семьи более чем за сто лет.

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