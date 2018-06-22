Эксперт объяснил, зачем США говорят о протестах в Иране

В Госдепе не смогли ответить на вопрос об источниках данных о протестах в Иране. Откуда они могут черпать информацию, в эфире радио Sputnik предположил эксперт Константин Блохин.

Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт не смогла ответить на вопрос журналиста Мэтью Ли, откуда Госдеп черпает информацию о якобы недовольстве иранцев своим правительством.

Дискуссия разгорелась после того, как Науэрт зачитала заявление о том, что недовольство в Иране перерастает в стихийные протесты, а иранское правительство отправляет недовольных, включая женщин, которые не хотят носить хиджаб, в тюрьмы.

Ли сначала попросил Науэрт объяснить смысл недавнего твита главы ведомства Майка Помпео, в котором тот опубликовал фотографию с некоего протеста в Иране. "Не указан источник этой информации. Нет объяснения, что это за протест. Там лишь написано "тенденция"", – сказал журналист.

"Это информация из источников нашего правительства", – ответила Науэрт.

"Поскольку у вас нет посольства в Иране, откуда она?" – уточнил Ли.

"Эта статистика нашего правительства, которую мы собираем воедино", – парировала Науэрт.

Тогда Ли напрямую задал вопрос, не является ли эта "статистика" исключительно анализом Twitter-аккаунтов иранской оппозиции. Науэрт на это заявила, что не может углубляться в такую дискуссию.

Позицию США в этом вопросе объяснил эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, американист-политолог Константин Блохин.

"Не раз в американских ведомствах говорили, что информацию о социальных протестах не только в Иране, но и в других странах они черпают из соцсетей. Понятно, что это не такой надежный источник информации, чтобы на него опираться. Вполне возможно, что и их новые заявления – это просто очередной фейк. Цель США – расшатать ситуацию в Иране и сменить там режим. Однако иранское общество очень консолидировано, хотя и там есть запрос на изменения. Они будут выискивать диссидентов, несогласных, тех, кто хочет интеграции с Западом – и делать ставку на них. Но это диссидентское движение в Иране – капля в море, оно не носит массового характера. Там уже на генетическом уровне присутствуют антиамериканские настроения. Почти 40 лет они живут под этим информационным прессингом со стороны США, которые постоянно говорят о необходимости смены режима", – сказал Константин Блохин в эфире радио Sputnik.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, в конце декабря минувшего года несколько дней подряд проходили массовые акции социального протеста. Президент страны Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. Всего в ходе беспорядков, как сообщал иранский телеканал Press TV со ссылкой на правоохранителей, погибли 20 человек, включая одного сотрудника полиции.