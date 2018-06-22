Мнение: фактически все граждане России – в санкционных списках Киева

Киев ввел санкции против семи российских политических партий. В эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев объяснил смысл этих действий.

Украина внесла в расширенный санкционный список семь российских политических партий, в том числе "Единую Россию". Соответствующий документ опубликован на сайте президента страны Петра Порошенко.

В данный список, помимо "Единой России", попали Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ), Либерально-демократическая партия России (ЛДПР), "Родина", Демократическая партия России, Аграрная партия России и "Патриоты России".

Согласно документу, у этих партий должны быть заблокированы активы на территории Украины, им запрещено выводить капиталы за пределы страны, приостановлено исполнение экономических и финансовых обязательств, а также прекращена выдача разрешений, лицензий на ввоз или вывоз с Украины валютных ценностей. Также вводятся ограничения по выдаче наличных по банковским карточкам.

Кроме того, под санкции Украины попала Центральная избирательная комиссия России во главе с Эллой Памфиловой и ряд российских бизнесменов. Всего санкционный список увеличился на 30 российских юридических лиц.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik отметил, что так Киев пытается показать Западу, что продолжает борьбу с Россией.

"Фактически в санкционные списки внесены все 146 миллионов граждан России, учитывая оценку России, ее народа и властей в украинских СМИ. Уже то, что Украина готовится к открытию 8 визовых центров на территории России, говорит о том, что россиян попытаются загнать в полноценный визовый режим. Но на самом деле руководство Украины и, прежде всего, люди, которые работают с Петром Порошенко, ищет любые возможности (видно, у них какой-то такой график есть), чтобы показать Западу, что они продолжают борьбу с Россией. Сегодня – санкции против "Единой России", завтра, может быть, найдут проблемы с российским театром, хотя уже ввели санкции на книги и кино. Всеми силами обрывают контакты, даже естественные, гуманитарные, человеческие, чтобы продемонстрировать, что Россия – это "корень мирового зла", и санкции против нее – это совершенно законное решение", – сказал Андрей Суздальцев.

В последний раз Украина расширила санкции против России в конце мая. Тогда в список вошли 1748 физических и 756 юридических лиц. Киев также на три года внес в санкционный список МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина. В Госдуме шаги Украины по ограничению свободы слова назвали незаконными и противоестественными.