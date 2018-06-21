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Политолог: отчуждение в отношениях Германии и США будет только усиливаться

20:1821.06.2018
(обновлено: 20:26 21.06.2018)
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© AP Photo / Jesco Denzel/Федеральное правительство ГерманииКанцлер ФРГ Ангела Меркель разговаривает с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7. 9 июня 2018Канцлер ФРГ Ангела Меркель разговаривает с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7. 9 июня 2018
© AP Photo / Jesco Denzel/Федеральное правительство Германии
Президент США Дональд Трамп бросил канцлеру Германии Ангеле Меркель конфеты во время саммита G7, сообщают СМИ. Политолог Борис Межуев в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, что в целом отношения Берлина и Вашингтона переживают не лучшие времена.

Президент США Дональд Трамп во время саммита "Большой семерки" (G7) в Канаде бросил несколько конфет в сторону канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом телеканалу CBS рассказал американский политический аналитик Иэн Бреммер.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Квебеке
© REUTERS / Yves Herman
"Шестерка" не покрыла туза. Трамп "по-русски" доказал, кто в G7 главный

По его словам, это произошло ближе к концу саммита, когда лидеры стран пытались оказать давление на Трампа, чтобы он подписал общее коммюнике. В итоге Трамп заявил, что согласен подписать документ.

"После этого он встал, положил свою руку в карман пиджака, достал две конфеты Starburst, бросил их на стол и сказал Меркель: "Вот, Ангела, не говори, что я никогда тебе ничего не даю"", – рассказал Бреммер, отметив, что он общался со многими представителями делегаций, участвовавших в саммите в Канаде.

Аналитик не уточняет реакцию Меркель на инцидент. По его словам, "очевидно", что на данный момент два лидера не уважают друг друга и их личные отношения "разрушены".

Ангела Меркель и Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге
© AP Photo / Evan Vucci
Мнение: целый комплекс проблем связывают Германию и США "большими канатами"

Страны G7 на прошедшем саммите чуть ли не впервые столкнулись с отсутствием единства по важнейшим экономическим и политическим международным проблемам. Встречу в Ла-Мальбе даже окрестили "G6 + Трамп", имея в виду особую позицию США по ряду ключевых вопросов. Президент США досрочно покинул встречу и поставил ее итоги под сомнение, а также заявил, что США не поддержат итоговое коммюнике G7.

В эфире радио Sputnik председатель редакционного совета сайта "Политический консерватизм", политолог Борис Межуев прокомментировал ситуацию.

"Иэн Бреммер в этом конфликте ближе, конечно, к Меркель. Поэтому он, по всей видимости, хотел "уронить" достоинство Трампа, хотел показать, насколько Трамп не сдержан. Но если убрать этот конкретный инфоповод – во время переговоров бывают шутки, какие-то курьезные моменты – то, конечно, это знак дальнейшего отчуждения в отношениях между "континентальным блоком", в первую очередь Германией, и США. То есть отчуждение будет усиливаться. И трудно пока понять, сможет ли Меркель это отчуждение "отыграть", сможет ли она стать лидером "антитрампизма" в Европе. Центр сопротивления Трампу в Европе сейчас выглядит предельно рыхлым и напоминающим карточный домик, о который можно биться такими условными конфетами. То есть проблема в том, что отчуждение углубляется, но, к сожалению, другая сторона (Европа – ред.) оказалась не готова к такому резкому повороту", – сказал Борис Межуев.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

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