"Пацанское заявление". Эксперт об обвинении России в кибератаках на ФРГ

Глава контрразведки Германии обвинил Россию в кибератаках. Шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн в эфире радио Sputnik подчеркнул, что все подобные обвинения с адрес РФ – абсолютно безосновательны.

Глава германской контрразведки (BfV, федеральное ведомство по защите конституции) Ганс-Георг Маасен, не приведя доказательств, обвинил Россию в причастности к недавним хакерским атакам по всей территории ФРГ, направленным против электросетей и предприятий в сфере энергетики.

"Modus Operandi (лат. – образ действия) действительно является одним из многих доказательств, которые указывают на российское управление атакой", – заявил Маасен в интервью медиа-группе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

При этом он не представил каких-либо других данных, указывающих на причастность РФ и не сообщил, сколько именно компаний пострадали от кибератаки.

Ранее федеральное ведомство по безопасности информационной техники (BSI), которое отвечает за кибербезопасность правительственных сетей, заявило о серии хакерских атак под названием "Berserk Bear" (Медведь берсерк), в рамках которых сделана попытка вторжения в систему жизнеобеспечения. По данным BSI, нападающим удалось взломать внутренние системы в нескольких компаниях. Первые предупреждения о возможных кибератаках были сделаны еще летом 2017 года. По данным BSI, атаки взяты под контроль.

В начале апреля BSI начало проверку отчета органов государственной безопасности США и Великобритании о возможных кибератаках России. В отчете спецслужбы США и Великобритании обвинили российских хакеров во взломе сетевого оборудования государственных ведомств и интернет-провайдеров с целью получения информации.

Россия опровергает эти обвинения. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "западные спецслужбы… не утруждают себя поиском хоть какой-то аргументации, эти несостоятельные обвинения сейчас полностью девальвировались".

Шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн в эфире радио Sputnik подчеркнул, что обвинения в адрес России со стороны главы германской контрразведки абсолютно безосновательны.

"У меня вопрос к главе германской контрразведки – а как вы это узнали? Определить, откуда идет атака, очень сложно. Можно прикрываться любым IP-адресом, можно сидеть в Австралии и от имени России работать. Я поражаюсь! Только что глава какой-то американской разведывательной конторы призывал не возить с собой смартфоны в Россию – мол, там узнают все ваши секреты. Теперь его коллега в Германии взялся за такие же глупости. И эти люди руководят серьезными структурами, а делают такие неграмотные, извините, "пацанские", как во дворе говорят, заявления – "это Россия". Что Россия? Предоставьте факты тогда, укажите источник…", – сказал Леонтий Букштейн.

По его словам, подобные заявления у профессионалов могут вызвать лишь улубку.

"То есть "пугалки" продолжаются. Например, их (Германии – ред.) коллеги по Евросоюзу в истерике заходятся – что Россия якобы на танках скоро придет. И тут у меня возникает один вопрос – с чего такой "накат", кому Россия за последние 150 лет в Европе сделала что-то плохого? Так что у профессионалов это (заявления о якобы кибератаках со стороны РФ – ред.) может вызвать только кривую ухмылку или улыбку до ушей. Видимо, у главы германской контрразведки нет других забот, кроме как делать подобные заявления", – заключил эксперт.

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