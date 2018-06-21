Политолог: членство в ЕС и НАТО для Украины так и останется "морковкой"

Верховная рада приняла закон о нацбезопасности, в котором одним из национальных интересов названо членство в Евросоюзе и НАТО. Военный политолог Александр Перенджиев в эфире радио Sputnik предположил, как будет воспринят новый закон на Западе.

Верховная рада Украины приняла президентский закон о нацбезопасности. Соответствующее решение поддержали 248 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

В документе одним из главных национальных интересов закреплено членство в Евросоюзе и НАТО. Документ еще должен подписать президент Петр Порошенко.

В Раде также выразили надежду, что Киев уже в июле получит план действий по членству в НАТО.

Ранее Порошенко заявлял, что до конца 2019 года намерен получить план действий по членству в альянсе, чтобы Украина могла в течение десяти лет присоединиться к организации.

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев в эфире радио Sputnik предположил, как будет воспринят новый украинский закон в западных структурах.

"Самое интересное, что и Североатлантическому альянсу, и Евросоюзу, выгоднее не включать Украину в свой состав, а использовать желание Киева вступить в эти организации в качестве "морковки", которую будут перед ним держать, а он в ответ будет выполнять все требования. Вступление Украины принесло бы западным структурам массу проблем – из-за ослабленной экономики, неустойчивости режима, нестабильности в обществе, высокого уровня криминализации и так далее. Поэтому вряд ли Евросоюз и НАТО захотят видеть Украину в своих рядах. А вот если она будет "вечным кандидатом" – это их как раз устроит", – считает Александр Перенджиев.

По его мнению, постоянные заявления Киева о желании стать членом западных структур никак не повлияют на ситуацию.

"Несомненно, в Киеве будут и дальше принимать разные законы и постановления о том, что они стремятся стать частью Запада, членом НАТО и ЕС, будут прописывать это в любых стратегиях и доктринах. Но от этого Украина к членству в этих структурах никак не приблизится. Как не приблизят эти заявления Украину и к решению проблем в экономике, в госуправлении, в социальной сфере. Поэтому я думаю, что лучше было бы украинским властям разработать план действий по решению этих проблем", – сказал Александр Перенджиев.

Согласно недавнему опросу, вступление в НАТО в основном поддерживают жители западных и центральных регионов Украины. При этом юг и восток в основном выступают против: так, в Донбассе скептически к этой идее отнеслись 50% респондентов.

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