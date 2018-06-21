Эксперт об ответе Турции на пошлины США: стороны "пристреливаются"

Турция вводит против США торговые пошлины на общую сумму 300 млн долларов в ответ на уже введенные американские пошлины. Эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik высказал мнение, что подобные шаги – только начало.

Анкара вводит с четверга против Соединенных Штатов пошлины на 22 вида американских товаров на общую сумму 300 млн долларов в ответ на введенные США пошлины на ввозимые в страну сталь и алюминий, заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.

"Мы экспортируем сталь в США на 1,18 млрд долларов, а импортируем из этой страны товаров на 1,3 млрд долларов. Мы пытались решить эту проблему с ними на переговорах, но это не получилось. Они будут брать с нас дополнительные таможенные пошлины в размере 260 млн долларов. Мы тоже начали действовать и ввели дополнительные пошлины на 22 вида американских товаров на сумму в 300 млн долларов. С сегодняшнего дня они вступили в силу", – сказал Зейбекчи в эфире телеканала NTV.

Турция занимает восьмое место в мире по объему производства стали и шестое – по объему ее экспорта в США.

Эксперт-международник, доцент НИУ Высшая школа экономики Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik высказал мнение, что идущие в мире торговые войны – лишь начало длительного процесса.

"Все санкции и ответные санкции, которые сейчас вводятся – они являются пока не более чем началом торга. Даже и те санкции, которые объявлены в отношении РФ – они связаны не только и не столько с событиями на Украине или политическими разногласиями между Россией и США, хотя это тоже имеет место. Мир вообще вступает сейчас в стадию протекционизма и торговых войн – и это, скорее всего, достаточно надолго", – сказал Дмитрий Офицеров-Бельский.

В то же время, по его словам, ограничивать свободу торговли Соединенные Штаты будут лишь до определенных пределов – тех, которые выгодны самим США.

"Во-первых, Соединенные Штаты – крупнейший в мире потребитель ресурсов. Во-вторых, США очень сильно зависят от импорта из Китая, как и Китай зависит от экспорта в США. Так что идет борьба скорее позиционная, но никак не революционная, революционных изменений ждать не стоит. Если говорить об объемах ограничений, то относительно общих объемов торговли они пока все-таки невелики: стороны, условно говоря, "пристреливаются" друг к другу", – сказал эксперт.

США, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности, в марте 2018 года ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия – 10%. В отношении ЕС и ряда других стран они вступили в силу с июня. Практически все страны, чьи производители столкнулись с новыми пошлинами, заявили о подготовке ответных мер, что вызвало опасения относительно возможности начала глобальной "торговой войны".

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