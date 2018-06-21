Политолог: отношения России и ЕС могут измениться уже в ближайшие месяцы

Австрия в ходе своего председательства в ЕС, которое начнется 1 июля, планирует развивать диалог с Россией. Политолог Михаил Смолин в эфире радио Sputnik предположил, что в большей степени толкает Европу к налаживанию отношений с РФ.

Вена в ходе своего председательства в Евросоюзе намерена работать над развитием отношений с Москвой, говорится в представленной в Брюсселе программе австрийского председательства, которое стартует 1 июля.

"Поскольку Россия играет ключевую роль для стабильности и безопасности в Европе и мире, задачей Австрии будет продолжение развития отношений ЕС и России, основанных на уже сформулированных пяти руководящих принципах, а также укрепление диалога России и ЕС", – сказано в документе.

Также в ходе австрийского председательства запланирована встреча министров иностранных дел государств "Восточного партнерства". Участники мероприятия уделят особое внимание украинскому кризису.

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин в эфире радио Sputnik отметил, что пока вряд ли можно говорить о кардинальных изменениях в российско-европейских отношениях, но времена меняются.

"Мы довольно часто слышим заявления от разных европейских политиков – что они считают необходимым прекращать конфронтацию с Россией, что необходимо каким-то образом договариваться. Но пока каждые полгода ЕС продлевает санкции против нашей страны. И все заявления, полупредложения со стороны европейских политиков не реализуются. Пока в Евросоюзе ни одна страна не готова не поддержать общий консенсус. Но вполне возможно, что времена меняются, и при председательстве Австрии какая-то из стран, например, та же Италия с новым правительством или сама Австрия все-таки решатся на то, чтобы не пойти в фарватере Брюсселя и не продлевать на очередные полгода санкции в отношении России. Пока, я думаю, об этом рано говорить, но ситуация развивается очень стремительно", – сказал Михаил Смолин.

По его мнению, не последнюю роль в желании европейцев наладить отношения с РФ играют разногласия Евросоюза с США.

"Если США продолжат давить на Европу и вводит все новые и новые тарифы и санкции против крупнейших европейских игроков, то, вполне возможно, что в Европе кто-то захочет прекратить эту никому ненужную экономическую войну. Мы видим, что уже сейчас, несмотря на санкции и критику в адрес России, большие экономические проекты реализуются. И здесь все зависит от желания европейцев двигаться к определенной самостоятельности, и если эти факторы будут развиваться, то можно надеяться, что уже в ближайшие месяцы ситуация может кардинально измениться, и санкции уйдут в прошлое", – заключил политолог.

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Москву во вмешательстве в дела Киева, ввел против нее санкции. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз называла обвинения в ее адрес голословными.

В конце мая президент России Владимир Путин призвал западные страны не заходить в отношениях с Россией за "красную черту". В частности, президент отметил, что интересы Москвы необходимо уважать, а также выразил опасения, что расширение Североатлантического альянса может представлять угрозу для России. Глава государства подчеркнул, что страны Запада обвиняют Россию "во всех смертных грехах" и это, по его мнению, наносит ущерб международным отношениям.

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