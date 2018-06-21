Политолог: Киев "подталкивают" к компромиссу по Донбассу

Стало известно о назначении нового главы украинской Донецкой областной военно-гражданской администрации. Военный политолог Владимир Евсеев в эфире радио Sputnik предположил, может ли это означать начало движения Киева к политическому решению проблем Донбасса.

Правительство Украины утвердило на должность главы Донецкой областной военно-гражданской администрации генерала СБУ Александра Куця.

Об этом в эфире украинского "5 канала" заявил бывший губернатор области Павел Жебривский.

По его словам, президент Украины Петр Порошенко скоро должен утвердить эту кандидатуру.

На прошлой неделе Порошенко принял отставку Жебривского, которого называют открытым сторонником военного разрешения конфликта на юго-востоке Украины. Жебривский занимал должность главы Донецкой военно-гражданской администрации с июня 2015 года.

Заместитель директора Института стран СНГ, военный политолог Владимир Евсеев в эфире радио Sputnik предположил, может ли означать смена главы Донецкой военно-гражданской администрации начало движения Киева к политическому решению проблем Донбасса.

"Пока трудно понять, действительно ли готова Украина к некой нормализации. Во всяком случае, к этому ее активно подталкивают остальные члены "нормандской четверки", в том числе Германия. Напомню, что недавно было проведено не только заседание "четверки" на уровне министров иностранных дел, но и состоялась встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина с главой российского МИД Сергеем Лавровым. По-видимому, в то время как (президенту США) Дональду Трампу Украина не нужна как проблема, и Трамп в большей степени вовлечен в урегулирование других кризисов, Украина будет более склонна к поиску компромисса. И в качестве первого компромисса я бы ожидал обмена пленными (с самопровозглашенными республиками Донбасса – ред.)", – сказал Владимир Евсеев.

Встреча глав МИД "нормандской четверки" прошла в Берлине 11 июня. Министры обсудили вопросы обеспечения безопасности на Донбассе и ход выполнения Минских соглашений, а также перспективы развертывания миротворческой миссии ООН.

После встречи глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Берлине состоялась его беседа тет-а-тет с украинским коллегой Павлом Климкиным.