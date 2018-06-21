Политолог: Киев "подталкивают" к компромиссу по Донбассу

Правительство Украины утвердило на должность главы Донецкой областной военно-гражданской администрации генерала СБУ Александра Куця.
Об этом в эфире украинского "5 канала" заявил бывший губернатор области Павел Жебривский.
На прошлой неделе Порошенко принял отставку Жебривского, которого называют открытым сторонником военного разрешения конфликта на юго-востоке Украины. Жебривский занимал должность главы Донецкой военно-гражданской администрации с июня 2015 года.
Заместитель директора Института стран СНГ, военный политолог Владимир Евсеев в эфире радио Sputnik предположил, может ли означать смена главы Донецкой военно-гражданской администрации начало движения Киева к политическому решению проблем Донбасса.
"Пока трудно понять, действительно ли готова Украина к некой нормализации. Во всяком случае, к этому ее активно подталкивают остальные члены "нормандской четверки", в том числе Германия. Напомню, что недавно было проведено не только заседание "четверки" на уровне министров иностранных дел, но и состоялась встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина с главой российского МИД Сергеем Лавровым. По-видимому, в то время как (президенту США) Дональду Трампу Украина не нужна как проблема, и Трамп в большей степени вовлечен в урегулирование других кризисов, Украина будет более склонна к поиску компромисса. И в качестве первого компромисса я бы ожидал обмена пленными (с самопровозглашенными республиками Донбасса – ред.)", – сказал Владимир Евсеев.
После встречи глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Берлине состоялась его беседа тет-а-тет с украинским коллегой Павлом Климкиным.