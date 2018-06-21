Политолог рассказал, почему США не улучшают отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил о своем желании поладить с Россией. Последуют ли за словами дела, в эфире радио Sputnik предположил политолог Алексей Фененко.

Президент США Дональд Трамп во время митинга в Миннесоте вновь заявил о желании наладить отношения с Россией.

"Я скажу вам, мы хотим поладить с Россией", – заявил Трамп.

О том, что США выступают за "более крепкие" отношения с Россией, ранее заявила журналистам и официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы, конечно, предпочли бы, чтобы у нас были более крепкие отношения с Россией", – сказала Науэрт.

При этом в феврале Дональд Трамп заявлял, что проводит гораздо более жесткую политику в отношении России, чем его предшественник Барак Обама.

Тогда же пресс-секретарь главы Белого дома Сара Сандерс подтверждала, что президент США проводил жесткую линию в отношениях с Россией и планирует поступать так и в дальнейшем. "(Президент США Дональд Трамп) был очень жесток с Россией по самым разным поводам, и мы продолжим это делать", – сказала Сандерс на брифинге в Белом доме.

Доцент факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова Алексей Фененко в эфире радио Sputnik предположил, что может стоять за всеми этими заявлениями.

"Я думаю, дело дальше заявлений не пойдет. И не пойдет оно по трем причинам. Между нами и США есть фундаментальные противоречия. Первое: американцам не нравится сам факт наличия у России ядерного потенциала, способного уничтожить США. Сам факт, что Россия – единственная в мире страна, которая технически в состоянии уничтожить США, для них неприемлем. Второе: Россия может накладывать вето в Совбезе ООН на американские решения. Американцы считают и это неприемлемым. И, наконец, третий момент: американцам не нравится российская политика в СНГ, попытки России проводить интеграцию на территории бывшего Советского Союза. Эти три фундаментальных фактора делают для США невозможным какое-либо реальное партнерство с Россией. То есть реальная нормализация на сегодняшний день – это выработка правил, как нам не вступить уже не в холодную, а в горячую войну, как нам выработать правила поведения в Сирии и Восточной Европе. Вот о чем может идти речь", – считает Алексей Фененко.

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