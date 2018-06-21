Эксперт: в отношениях США и Китая пока все на уровне риторики

Китай предостерег США от использования "метода дубинки" в переговорах. Чего добивается Вашингтон, в эфире радио Sputnik предположил эксперт Владимир Терехов.

"Метод дубинки", который привыкли использовать США, бесполезен в переговорах с Китаем, заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

Он отметил, что США вновь инициируют торговую войну. "Китай вынужден принять жесткие ответные меры", – добавил Гао Фэн.

В конце марта Дональд Трамп подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет вводить ограничения в отношении продукции, производимой в КНР.

Позднее США опубликовали список из 1300 китайских товаров, против которых могут ввести импортные пошлины. Так Вашингтон намерен преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Пекином. По подсчетам американской администрации, Китай будет терять на новых сборах около 50 миллиардов долларов ежегодно.

В ответ на это Китай ввел пошлины на 128 американских товаров, позднее Пекин решил распространить сборы еще на 106 товаров из Соединенных Штатов. Сроки введения торговых мер зависят от того, когда власти Соединенных Штатов объявят о введении своих ограничений на товары из Поднебесной.

Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов.

"Это все больше мне напоминает риторику, которая была перед переговорами о ситуации на Корейском полуострове. Все пока идет на уровне риторики. США объявили о возможности введения новых тарифов на китайские товары. Естественно, такая жесткая риторика – элемент сложной игры. Она многокомпонентна, используется в качестве одного из инструментов получения неких уступок со стороны Китая, не обязательно даже в торговой сфере. Отношения между двумя державами носят сложный характер, используется, в том числе, и риторика в сфере торговли. Но пока, несмотря на взаимные выпады, до действительно масштабных реальных дел не доходит", – сказал Владимир Терехов.

В мае Вашингтон и Пекин условились предпринять эффективные меры по сокращению дефицита баланса США в торговле с Китаем, значительно увеличить экспорт товаров и услуг США в Китай, не вести торговую войну и прекратить введение взаимных торговых пошлин.

Однако потом президент США ввел ввозную пошлину в 25% на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год. Китайские товары начнут облагать пошлинами 6 июля. В заявлении Трампа говорилось, что Вашингтон введет дополнительные ввозные пошлины, если Пекин ответит на уже введенные.

Несмотря на это, китайские власти незамедлительно объявили, что вводят 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов. Таможенная пошлина по 545 наименованиям товаров на сумму около 34 миллиардов долларов также начнет действовать 6 июля.

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