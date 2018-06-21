РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Мнение: поступление денег в бюджет Украины зависит не от реформ

08:5821.06.2018
07560
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЗдание Национального Банка Украины в КиевеЗдание Национального Банка Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
В Нацбанке Украины оценили способность страны платить в ближайшие годы по долгам. Эти расчеты в эфире радио Sputnik прокомментировал эксперт Алексей Зубец.

Финансовые резервы позволяют Украине расплачиваться по долгам до конца 2020 года, однако дальнейшие перспективы будут зависеть от успеха реформ, заявил глава Нацбанка Украины (НБУ) Яков Смолий.

"Объем международных резервов Украины достаточен, чтобы пройти через период пиковых платежей по государственному долгу до конца 2020 года и без внешнего финансирования, но дальнейшие перспективы экономического роста страны напрямую зависеть от прогресса в проведении структурных реформ", – приводит слова Смолия сайт НБУ.

Говоря о реформах, глава Нацбанка подчеркнул важность сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. "Дальнейшее сотрудничество с МВФ является залогом доверия инвесторов и влияет на стоимость долгового капитала для Украины", – сказал Смолий.

Проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, какую роль играют структурные реформы в формировании украинского бюджета.

"Реформы там вообще не при чем. Главное, от чего зависит поступление денег – это украинские гастарбайтеры: речь идет о получении миллиардов долларов. Реформы в данном случае – это оживление экономики, создание экономики, способной генерировать экспортные доходы и привлекать инвестиции. Но это все невозможно, пока на Украине идет война, а местные власти ее останавливать не собираются. То есть война им выгодна политически, она интересна с точки зрения сохранения власти, поэтому нет никакой политической воли ее закончить. Пока идет война, не будет никаких инвестиций и никаких направлений развития экономики, рассчитанных на привлечение дополнительного финансирования. Основным источником доходов украинской экономики на ближайшие годы останутся деньги гастарбайтеров. Количество людей, которые выезжают за пределы страны, растет. Они переводят в страну все больше денег. Но непонятно, что будет, когда они начнут выезжать семьями, и переводов станет меньше", – сказал Алексей Зубец.

По его мнению, настоящие реформы сейчас на Украине маловероятны.

"Даже если проводить реформы, не очень понятно, как они будут работать. Потому что те рынки, на которые могла бы работать украинская экономика, заняты. Россия закрыла для украинских предприятий свои рынки, связанные с поставками машиностроительной продукции. И совершенно понятно, что эти рынки для них открыты уже не будут, даже если отношения нормализуются, потому что туда уже пришли российские предприятия. Реформы можно и нужно проводить, но я не вижу таких реформ, которые бы серьезным образом способствовали развитию украинской экономики – просто в силу того, что упущено время", – отметил Алексей Зубец.

В мае украинский премьер Владимир Гройсман сообщил, что в ближайшие четыре года страна должна выплатить 27 миллиардов долларов. По расчетам депутата Верховной рады Вадима Рабиновича, в общей сложности Киеву придется вернуть 117 миллиардов долларов долга.

Четырехлетняя программа сотрудничества с МВФ предусматривала предоставление Киеву 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов, в августе того же года – второй транш в 1,7 миллиарда. В 2016-2017 годах Украина получила по одному траншу в миллиард долларов каждый. Киев рассчитывал получить пятый транш до конца прошлого года, однако этого до сих пор не произошло.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
1
Португалия
0
Марокко
Матч окончен
1
Уругвай
0
Саудовская Аравия
Матч окончен
0
Иран
1
Испания
21 июня 15:00
-
Дания
-
Австралия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
1
Португалия
0
Марокко
Матч окончен
1
Уругвай
0
Саудовская Аравия
Матч окончен
0
Иран
1
Испания
21 июня 15:00
-
Дания
-
Австралия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена