Мнение: поступление денег в бюджет Украины зависит не от реформ

В Нацбанке Украины оценили способность страны платить в ближайшие годы по долгам. Эти расчеты в эфире радио Sputnik прокомментировал эксперт Алексей Зубец.

Финансовые резервы позволяют Украине расплачиваться по долгам до конца 2020 года, однако дальнейшие перспективы будут зависеть от успеха реформ, заявил глава Нацбанка Украины (НБУ) Яков Смолий.

"Объем международных резервов Украины достаточен, чтобы пройти через период пиковых платежей по государственному долгу до конца 2020 года и без внешнего финансирования, но дальнейшие перспективы экономического роста страны напрямую зависеть от прогресса в проведении структурных реформ", – приводит слова Смолия сайт НБУ.

Говоря о реформах, глава Нацбанка подчеркнул важность сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. "Дальнейшее сотрудничество с МВФ является залогом доверия инвесторов и влияет на стоимость долгового капитала для Украины", – сказал Смолий.

Проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, какую роль играют структурные реформы в формировании украинского бюджета.

"Реформы там вообще не при чем. Главное, от чего зависит поступление денег – это украинские гастарбайтеры: речь идет о получении миллиардов долларов. Реформы в данном случае – это оживление экономики, создание экономики, способной генерировать экспортные доходы и привлекать инвестиции. Но это все невозможно, пока на Украине идет война, а местные власти ее останавливать не собираются. То есть война им выгодна политически, она интересна с точки зрения сохранения власти, поэтому нет никакой политической воли ее закончить. Пока идет война, не будет никаких инвестиций и никаких направлений развития экономики, рассчитанных на привлечение дополнительного финансирования. Основным источником доходов украинской экономики на ближайшие годы останутся деньги гастарбайтеров. Количество людей, которые выезжают за пределы страны, растет. Они переводят в страну все больше денег. Но непонятно, что будет, когда они начнут выезжать семьями, и переводов станет меньше", – сказал Алексей Зубец.

По его мнению, настоящие реформы сейчас на Украине маловероятны.

"Даже если проводить реформы, не очень понятно, как они будут работать. Потому что те рынки, на которые могла бы работать украинская экономика, заняты. Россия закрыла для украинских предприятий свои рынки, связанные с поставками машиностроительной продукции. И совершенно понятно, что эти рынки для них открыты уже не будут, даже если отношения нормализуются, потому что туда уже пришли российские предприятия. Реформы можно и нужно проводить, но я не вижу таких реформ, которые бы серьезным образом способствовали развитию украинской экономики – просто в силу того, что упущено время", – отметил Алексей Зубец.

В мае украинский премьер Владимир Гройсман сообщил, что в ближайшие четыре года страна должна выплатить 27 миллиардов долларов. По расчетам депутата Верховной рады Вадима Рабиновича, в общей сложности Киеву придется вернуть 117 миллиардов долларов долга.

Четырехлетняя программа сотрудничества с МВФ предусматривала предоставление Киеву 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов, в августе того же года – второй транш в 1,7 миллиарда. В 2016-2017 годах Украина получила по одному траншу в миллиард долларов каждый. Киев рассчитывал получить пятый транш до конца прошлого года, однако этого до сих пор не произошло.

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