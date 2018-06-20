Политолог: для простых украинцев процесс декоммунизации выглядит абсурдно

Комитет Верховной рады поддержал переименование двух областей Украины – Днепропетровской и Кировоградской. Политолог Денис Денисов в эфире радио Sputnik предположил, при каком условии подобные переименования могут закончиться.

Комитет Верховной рады по вопросам градостроительства поддержал переименование Днепропетровской области в Сичеславскую, а Кировоградской – в Кропивницкую, сообщил глава Института национальной памяти Владимир Вятрович в Facebook.

Теперь вопрос о переименовании будут рассматривать на заседании украинского парламента.

Поскольку речь идет о поправках в конституцию, то сперва депутаты должны направить законопроект в Конституционный суд, который даст свое заключение. Если оно окажется позитивным, Рада может принять законопроект в первом чтении. Для этого нужно минимум 226 голосов, а для принятия закона в целом – не менее 300 голосов.

В 2016 году в рамках процесса декоммунизации город Днепропетровск переименовали в Днепр, а Кировоград – в Кропивницкий, но области сохранили прежние названия. Так как они закреплены в конституции, для переименования необходимо внести поправки в основной закон.

Политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что подобные переименования на Украине продолжатся.

"Мы знаем, что на Украине продолжается общий процесс, который находится в рамках стратегии создания из страны своеобразной "анти-России". А этот процесс подразумевает, что подобные переименования не закончатся, исходя из двух факторов. Они могут закончиться, если сменится власть, или закончатся просто объекты для переименования. Как мне кажется, второй вариант менее вероятен, а вариант со сменой власти, возможно, случится уже в следующем году (на Украине в 2019 году должны пройти выборы – ред.). Однако точно это спрогнозировать невозможно", – сказал Денис Денисов.

Вместе с тем простые украинцы, по его словам, уже не воспринимают подобные инициативы всерьез.

"Для населения Украины подобные действия выглядят, скорее, абсурдными, глупыми. Когда политики вместо того, чтобы улучшать жизнь обычных людей, занимаются совершенно никому ненужными политизированными, идеологизированными вопросами – такими, как переименование городов, областей и улиц", – отметил политолог.

Так называемый закон о декоммунизации ("Об осуждении коммунистического и нацистского режимов"), запрещающий пропаганду советской символики, действует на Украине с 2015 года. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список из 520 исторических личностей, чьи имена должны исчезнуть из географических названий. При этом закон вызвал большой общественный резонанс из-за нечетко прописанных границ применения. Кроме того, власти при переименовании населенных пунктов часто не учитывали мнение местных жителей.

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