"Большой шаг вперед". Ветеран ВМФ о десантном корабле "Иван Грен"

Большой десантный корабль "Иван Грен" вошел в состав ВМФ России. Сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов в эфире радио Sputnik рассказал о том, какое значение этот корабль имеет для российского флота.

Церемония поднятия Андреевского флага на большом десантном корабле (БДК) "Иван Грен" в ознаменование того, что корабль приняли в состав Военно-морского флота России, состоялась на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Калининграде.

Приказ главнокомандующего ВМФ, согласно которому БДК включен в состав соединения десантных кораблей Северного флота, был зачитан в присутствии представителей командования ВМФ, Северного и Балтийского флотов, Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и кораблестроителей. Церемонию первого подъема флага провел командир БДК капитан третьего ранга Виктор Васильев. Одновременно с подъемом Андреевского флага государственный флаг РФ был спущен и передан ответственному сдатчику корабля.

Подъему Андреевского флага предшествовали заводские ходовые и государственные испытания, которые проходили в морских полигонах Балтийского флота. Экипаж корабля вместе с представителями завода-изготовителя проверили работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств и вооружения корабля.

Служить корабль отправится в состав соединения десантных кораблей Северного флота.

БДК "Иван Грен" – головной корабль проекта 11711, разработанного в ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Он был заложен по заказу Министерства обороны РФ на ПСЗ "Янтарь" еще в декабре 2004 года, спустили на воду его только в мае 2012 года, и 2 июня 2018 года завершились государственные испытания корабля.

Сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов в эфире радио Sputnik рассказал о том, какое значение этот корабль имеет для российского флота.

""Иван Грен" – это продолжение нашего судостроения. Первым подобным кораблем был "Иван Рогов". По сравнению с большими десантными кораблями, которые у нас до этого были, этот корабль был на голову выше. Он имел, во-первых, док, в котором находились катера на воздушной подушке, они назывались "Кальмарами". Помимо этого он имел площадку для посадки четырех вертолетов, там мог базироваться усиленный батальон морской пехоты. Например, в США десантные корабли делают по типу авианосцев. "Иван Грен", на мой взгляд, это первый шаг к этим десантным кораблям-авианосцам. Потому что высадка с использованием авиации гораздо быстрее, нежели морем. И то, что док позволяет брать плашкоуты, катера на воздушной подушке – это большой шаг вперед. Для ведения войны это просто необходимо. И потом, там, где находится этот корабль с усиленным батальоном морской пехоты – там и пираты, например, шалят поменьше. Так что это надо нашему флоту", – сказал Виктор Блытов.

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