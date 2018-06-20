Цеков: обороноспособность Крыма постоянно укрепляется

У врага, напавшего на Крым, не будет ни единого шанса, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире радио Sputnik прокомментировал слова главы российского Минобороны.

Группировка войск в Крыму не даст "ни единого шанса" врагу, осмелившемуся напасть на эту "исконно русскую территорию", заявил в среду министр обороны России Сергей Шойгу на выездной военной коллегии, которая впервые проходит в Севастополе.

"На полуострове создана и постоянно укрепляется уникальная межвидовая группировка. Ее современные высокотехнологичные системы вооружения не оставляют ни единого шанса потенциальному противнику, который осмелится посягнуть на исконно русскую территорию", – сказал министр.

По его словам, для России этот регион "всегда имел огромное значение". "На протяжении почти двух с половиной веков здесь не раз решалась судьба Отечества. Яркие победы Черноморского флота вошли в мировую историю и стали нашей гордостью", – отметил Шойгу.

Сегодня Крым, по его словам, "продолжает играть важнейшую роль в обеспечении военной безопасности страны".

Член Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире радио Sputnik отметил, что укрепление обороноспособности полуострова в настоящий момент имеет крайне важное значение.

"То, что Крым защищен на все 100% от любых провокаций с любой стороны, мы, крымчане, в этом уверены. И не один раз заявляли уже об этом и крымские власти, и крымские политики. При этом укрепление защиты Крыма началось фактически с первых дней воссоединения полуострова с Россией. И мы считаем это очень правильным с учетом того, что мы часто слышим заявления, особенно со стороны неуравновешенных представителей украинской власти, со стороны украинских националистов в отношении Крыма звучат угрозы. Поэтому обороноспособность Крыма постоянно укрепляется. И спасибо за это нашему министерству обороны и в целом всей Российской Федерации, что внимание к Крыму с первых дней было особым и сохраняется таковым", – сказал Сергей Цеков.

Крым в марте 2014 года вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией тогда высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

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