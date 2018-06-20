Аналитик рассказал, почему у украинцев пропал "ажиотаж" вокруг службы в ВСУ

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о мерах, которые призваны повысить мотивацию граждан к службе в рядах ВСУ. Политический аналитик Роман Манекин в эфире радио Sputnik высказал сомнение, что прописанные в законе меры окажутся действенными.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий ряд мер, которые призваны повысить мотивацию граждан к службе в рядах Вооруженных сил страны. Об этом сообщается на официальном сайте украинского президента.

Согласно закону, повышается возраст приема граждан в военные высшие учебные заведения с 23 до 30 лет. Предполагается, что это позволит большему числу ветеранов боевых действий поступать в военные вузы и получать звания сержантов и офицеров.

Закон также повышает возраст военнообязанных женщин до 60 лет. Эта мера, как ожидается, должна повысить мобилизационный ресурс страны.

Кроме того, по новым правилам военнослужащим, признанным негодными к военной службе по состоянию здоровья, будет позволено продолжать службу в войсках.

"Боевой опыт, морально-деловые качества и мотивация к военной службе таких военнослужащих, несмотря на их физическое состояние, могут быть реализованы на воинских должностях, не требующих физических нагрузок", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

Политический аналитик Роман Манекин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что новому закону вряд ли удастся заметно повысить мотивацию граждан Украины к воинской службе.

"Я не вижу, чтобы на Украине в массах присутствовала такая естественная мотивация участвовать в боевых действиях. Какой-то ажиотаж присутствовал в 2014 году, когда населению внушили, что некие инородцы, иноземцы пытаются отнять у него часть его собственности. Но этот ажиотаж пропал после того, как граждане Украины воочию убедились в том, что эти самые "инородцы" – не кто иной, как жители Донбасса, люди, что называется, "одной крови" с ними. Поэтому я полагаю, что новый закон продиктован, скорее всего, приближающейся избирательной кампанией и связанным с ней стремлением властей любыми способами отвлечь людей от той ужасающей социальной обстановки, которая имеет место на Украине", – сказал Роман Манекин.

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