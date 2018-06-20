Политолог: Евросоюз и США перешли к прямой "торговой войне"

Евросоюз утвердил ответные меры на таможенные пошлины США. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik рассказал, в чем заключается смысл подобных "торговых войн".

Еврокомиссия приняла постановление о мерах по восстановлению баланса в ответ на таможенные пошлины США, говорится в заявлении ЕК. Отмечается, что они вступят в силу 22 июня.

Список импортных товаров из США, которые теперь подлежат дополнительным пошлинам на границе Евросоюза, включает в себя, в частности, продукцию из стали и алюминия, а также сельскохозяйственные товары. Ответные меры ЕС коснутся товаров на сумму 2,8 млрд евро, говорится в сообщении организации.

При этом Брюссель готов отменить пошлины в случае аналогичных действий Вашингтона.

В сообщении также подчеркивается, что меры соответствуют правилам ВТО.

В конце марта США ввели ввозные пошлины на поставку стали из некоторых стран в размере 25% и алюминия – 10%. Вашингтон обосновал это соображениями национальной безопасности.

Многие торговые партнеры восприняли это негативно. Россия назвала решение нелегитимным и пообещала проработать все возможные механизмы реагирования. Пекин, в свою очередь, уже ответил на действия Вашингтона, установив пошлины на некоторые американские товары.

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что речь идет о начале прямой "торговой войны" между европейскими странами и Соединенными Штатами.

"То, что это очередной виток "торговой войны" Европы и США, это однозначно. Как бы кто ни пытался закрывать глаза или не называть вещи своими именами – это прямая "торговая война". Так, как это и выглядит: сначала Штаты ввели пошлины на европейские товары, автомобили, на металлопрокат, на алюминий. Сейчас вот Европа принимает зеркальные меры. И здесь кто-то точно выиграет, в том смысле, что заработает денег. Как выражается (президент США Дональд) Трамп – кто-то сделает хорошую сделку. А кто-то, соответственно, сильно проиграет и разорится. В этом смысл всех "торговых войн"", – сказал Алексей Мартынов.

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