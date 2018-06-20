"Европу не устраивает контракт с США". Эксперт об идее создания Совбеза ЕС

Германия и Франция выступили за создание Совета безопасности Евросоюза. Политолог Павел Салин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что пока заявления европейских политиков расходятся с делами, но количество слов вскоре может перейти в качество действий.

Германия и Франция выступают за проведение европейских дебатов о новых форматах взаимодействия в ЕС, например, за создание Совета безопасности ЕС, говорится в заявлении по итогам германо-французских межправконсультаций, распространенном во вторник пресс-службой кабмина ФРГ.

"Нам нужны европейские дебаты по новым форматам, таким как Совет безопасности ЕС, для возможности более тесной координации в ЕС и на внешних форумах", – говорится в заявлении.

Политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Павел Салин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Европа все больше стремится обрести независимость от США, в том числе в области безопасности.

"Что касается сферы безопасности, там зависимость Европы от Вашингтона гораздо больше, чем в сфере экономики, где Европа все больше и больше стремится демонстрировать самостоятельную игру. И я бы, конечно, не строил иллюзий относительно того, что слова и дела европейских политиков будут идти рука об руку. Но сами по себе слова о подобных амбициях должны послужить очередным предупреждением Соединенным Штатам. Поскольку европейские элиты уже не первый раз шлют Вашингтону сигнал о том, что их не устраивает тот контракт, который сложился в годы холодной войны, то есть фактически обмен суверенитета Европы на гарантии военной защиты со стороны США. Сейчас Европа все больше стремится приобрести свою собственную субъектность", – сказал Павел Салин.

Он не исключил, что в будущем европейцы вполне могут перейти от слов к делу.

"Таким образом, подобные заявления не являются чем-то сенсационным, уже раньше говорилось, что США не могут обеспечить безопасность Европы. Даже со стороны руководства прибалтийских республик, которые считаются одними из самых проамериканских стран в Европе, звучали заявления о том, что нельзя рассчитывать только на США как инструмент обеспечения безопасности. Поэтому нынешние заявления, конечно, ложатся в наметившийся тренд. Хотя пока этот тренд не выходит за рамки заявлений, пока европейцы, повторюсь, несмотря на обилие слов, не переходят к делу. Но если те тенденции, которые мы наблюдаем, получат продолжение, то в следующем десятилетии вполне количество слов может перейти в качество действий", – отметил политолог.

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