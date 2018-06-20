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Мнение: "вычеркивание" Хмельницкого из истории Украины – это преступление

13:1520.06.2018
(обновлено: 13:17 20.06.2018)
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© РИА Новости / Михаил УспенскийПерейти в фотобанкРепродукция рисунка Переяславская рада. Богдан Хмельницкий выступает за воссоединение Украины и России.Репродукция рисунка Переяславская рада. Богдан Хмельницкий выступает за воссоединение Украины и России.
© РИА Новости / Михаил Успенский
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В повестку дня заседания Верховной рады на среду включен вопрос о переименовании города Переяслав-Хмельницкий. Политолог Олег Онопко в эфире радио Sputnik объяснил намерение ряда депутатов убрать имя Богдана Хмельницкого с карты Украины.

В повестку дня заседания Верховной рады Украины на среду включили вопрос о переименовании города Переяслав-Хмельницкий, чтобы исключить из него упоминание о гетмане Богдане Хмельницком, который пошел на воссоединение Московского царства и земель Войска Запорожского. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины Игорь Попов.

"Сегодня в повестке дня Рады – переименование города Переяслав-Хмельницкий. Вторую часть названия надо убрать, Хмельницкий оказался скрытым коммунистом и агентом Путина", – иронизирует депутат.

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© РИА Новости / Игорь Чекачков
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Попов также прогнозирует, что в дальнейшем упоминание Хмельницкого будет ликвидировано и из других топонимов.

"Но на этом останавливаться нельзя. Теперь, видимо, надо убрать соответствующую фамилию из названия города Хмельницкий, улицы Хмельницкого в Киеве (вернуть ей прежнее название), заменить голову памятнику Хмельницкого на более политкорректную и развернуть коня, чтобы всадник показывал булавой в другую сторону. В Киеве жара, 451 по Фаренгейту", – написал нардеп.

С автором поста поспорил экс-вице-спикер Рады националист Николай Томенко.

"У нас есть город Хмельницкий, а исторический город Переяслав знаменит еще с княжеских времен! А потом политбюро ЦК КПСС (точнее, президиум ВС СССР и ЦК КП (б) У) по случаю юбилея Переяславской рады переименовали этот город и переписали нашу историю. Мол, украинцы отдавали жизнь, чтобы жить под Россией, вот и Переяслав-Хмельницкий тому подтверждение", – пояснил Томенко цель переименования.

Политолог Олег Онопко в эфире радио Sputnik прокомментировал намерение ряда украинских депутатов убрать имя гетмана из названия города, в котором Богдан Хмельницкий созвал в 1654 году Переяславскую раду.  

"Действия Верховной рады являются еще одним шагом в целенаправленной государственной исторической политике, которую проводит с 2014 года новый украинский политический режим. Ключевая задача этой политики – максимально укрепить украинскую национальную идентичность, "нарастить" ее во многом искусственными символическими, историческими, этнокультурными и другими основаниями и доказать, как говорил (экс-президент Украины) Леонид Кучма, что "Украина – не Россия", а украинцы – не русские. Таким образом, украинские власти фактически идут на преступление против собственной национальной истории, против общего прошлого народов, населявших юг России, территорию современной Украины. Они пытаются искоренить на уровне ментальности, на уровне исторической памяти то единство трех народов – русского, украинского и белорусского – которое испокон веков сложилось на этих землях", – сказал Олег Онопко.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

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