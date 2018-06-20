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Эксперт о поставках F-35 Турции: преимущество в "большой игре" – у Анкары

12:5920.06.2018
(обновлено: 13:00 20.06.2018)
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© Flickr / Lockheed MartinАмериканские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 Lightning IIАмериканские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 Lightning II
© Flickr / Lockheed Martin
В Анкаре заявили, что вопреки протестам конгресса США Турция получит первые американские истребители F-35 уже в четверг. Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью турецкому телеканалу NTV заявил, что вопреки протестам конгресса США Турция получит первые истребители F-35 уже в четверг. "Два истребителя будут переданы нам 21 июня", – сказал он.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции после встречи с Сергеем Лавровым
© Фото : МИД РФ
Эксперт объяснил, почему Турция не поддается давлению США по С-400
Компания-производитель самолетов Lockheed Martin Corporation также подтвердила готовность осуществить первую поставку F-35 турецкой стороне. Церемония по передаче первых двух самолетов Анкаре должна состояться 21 июня в американском городе Форт-Уэрт (штат Техас).

Ранее сообщалось, что принятый конгрессом США законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год предусматривает блокировку поставок истребителей F-35 Турции в связи с планами Анкары по закупке российских систем С-400.

Член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков в эфире радио Sputnik отметил, что угрожая заблокировать поставки F-35, конгресс США пытается повлиять на внешнеполитический курс Турции.

"США сейчас начинают четко осознавать, что Турция совершает некий самостоятельный разворот. Связан он, прежде всего, с тем, что Турция перестала верить в силу и могущество НАТО, которое якобы может в любом случае прийти на помощь и защитить интересы Турции. И этот самостоятельный разворот Турции направлен, прежде всего, в сторону России. Комплексы С-400 являются некой переломной точкой во взаимоотношениях Турции и западного мира, в который Турция вошла, присоединившись в 1952 году к НАТО. Дело в том, что сегодняшняя Турция понимает, что "Турецкий поток" ей дает гораздо больше, чем американские "гарантии безопасности", которые к тому же обходятся очень дорого", – сказал Сергей Судаков.   

По его мнению, Соединенным Штатам не удастся изменить позицию Анкары. 

"Сейчас США зависят от поставок этой техники (F-35 – ред.) больше, чем Турция. Рынок летной техники велик. Например, российские самолеты превосходят по ряду показателей американские аналоги. И в любом случае преимущество в этой большой политической игре – у Турции. Она может принимать решение, находиться ей в НАТО или нет, покупать российскую технику или американскую. И я полагаю, что турки намерены подходить к этим вопросам прагматично, и они понимают, что быть "на крючке" у НАТО и покупать только западную технику – не совсем верно и нужно диверсифицировать источники поставки", – сказал Сергей Судаков. 

Американский истребитель F-35
© AFP 2018 / Christophe Archambault
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Турция участвует в проекте производства F-35 наряду с еще восемью странами. Ее вклад в разработку должен был составить около 11 миллиардов долларов. Из них Анкара вложила в проект уже около 800 миллионов долларов. Взамен США должны были поставить 100 истребителей.  

В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Анкара купит две батареи ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в развитии производства С-400 в Турции. США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за эту сделку. 

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