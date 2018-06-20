"Смятение с оттенком стыда". Политолог о статье в Guardian о ЧМ в России

Болельщики сборной Англии перед матчем ЧМ-2018 по футболу между сборными Туниса и Англии на железнодорожном вокзале в Волгограде

Болельщики сборной Англии перед матчем ЧМ-2018 по футболу между сборными Туниса и Англии на железнодорожном вокзале в Волгограде

Чемпионат мира по футболу изменит взгляд многих людей на Россию, пишет британская Guardian. Политолог Александр Михайленко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что британские журналисты теперь "краснеют" за свои предыдущие статьи о ЧМ-2018.

Болельщики, побывавшие на Чемпионате мира по футболу в России, вернутся домой с отличными воспоминаниями и изменившимся взглядом на страну, пишет Guardian.

Во вторник в Guardian была опубликована статья "10 вещей, которые мы извлекли из матчей первого раунда Чемпионата мира". По мнению авторов, "Россия является отличным местом для проведения турнира".

"Политическая напряженность и некоторые другие вопросы с российским правительством останутся, когда Чемпионат мира завершится, но, вероятно, многие уедут из России с отличными воспоминаниями и изменившимся взглядом на страну. Россия на месяц показала свое лучшее, улыбающееся лицо: люди рады приветствовать турнир и фанатов, и это приводит к позитивным откликам. Дешевое пиво и теплое солнце в большинстве городов, принимающих матчи, также не мешает этому процессу", – говорится в статье.

"Из-за того, что все транспортные коридоры проходят через столицу, Москва стала центром для многих болельщиков, десятки тысяч людей прогуливались по городу вечерами между играми, создавая атмосферу карнавала", – отмечается в тексте.

Ранее британские СМИ неоднократно выпускали провокационные материалы на тему поведения болельщиков на Чемпионате мира. К примеру, в апреле издание Sun сообщило о якобы готовящейся атаке на английских фанатов со стороны российских и аргентинских болельщиков.

Профессор РАНХиГС при Президенте РФ, политолог Александр Михайленко в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, с чем может быть связана такая перемена во взглядах британских журналистов.

"Я думаю, британские журналисты сейчас находятся в некотором смятении, может, даже с оттенком стыда из-за того, что был вал статей для запугивания – мол, здесь (в России – ред.) дикари, медведи, вспоминали и драки, которые были в других странах между нашими болельщиками и британцами… А здесь они видят совершенно другое. И теперь эти журналисты, я думаю, краснеют за те статьи, которые они написали. Может, они и хотели бы сохранить лицо, но в Россию приехали тысячи людей, и все говорят, что организация шикарная – и в плане безопасности, и с точки зрения отношения людей", – сказал Александр Михайленко.

Он уверен, что и политики стран Европы не смогут теперь закрывать глаза на мнение простых европейцев, увидевших реальное положение дел в России.

"Я вообще думаю, что этот чемпионат будет огромным шагом в понимании России, и население этих стран (болельщики из которых приехали в Россию – ред.) будет заставлять своих политиков менять стратегические приоритеты, которые были до последнего момента – мол, Россия представляет собой "ось зла", что она якобы пытается разобщить Европу и изменить американский политический строй. Политики должны будут учитывать мнение людей", – заключил политолог.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России – в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

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