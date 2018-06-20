Мнение: нашей команде очень повезло с болельщиками

Сборная России обыграла Египет и стала первой в группе. Результаты в эфире радио Sputnik прокомментировал глава Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов.

Сборная России уверенно обыграла Египет в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы A, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:1. По итогам двух встреч команда Станислава Черчесова набрала шесть очков и занимает первое место в группе.

На 47-й минуте гол в свои ворота забил защитник египтян Ахмед Фатхи. После этого два мяча забили Денис Черышев (58) и Артем Дзюба (62). В составе сборной Египта отличился Мохаммед Салах, который реализовал пенальти на 73-й минуте.

Перед тем как назначить одиннадцатиметровый удар, арбитр воспользовался системой видеопомощи (VAR). Чемпионат мира в России стал первым, на котором используется система VAR. Впервые на турнире систему применили в матче сборных Франции и Австралии.

Болельщики на сайте ФИФА признали полузащитника сборной России Дениса Черышева лучшим игроком матча. Ранее он стал лучшим игроком в матче открытия мундиаля, в котором российская команда разгромила сборную Саудовской Аравии (5:0).

В заключительном для себя матче группового этапа команда Станислава Черчесова сыграет с уругвайцами. Сборная Египта в Волгограде встретится с командой Саудовской Аравии. Оба матча пройдут 25 июня.

Заместитель главного редактора "Российской газеты", вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы, президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов в эфире радио Sputnik прокомментировал результаты российской сборной.

"Нам очень повезло и с группой, и с болельщиками. Они, действительно, делают все, чтобы сборная пробивалась вперед. Есть научные эксперименты, которые говорят о том, что поддержка болельщиков – это 15-20 % вероятности победы. То, что добавляют наши болельщики в копилку сборной, это очень высокий результат. Команда физически готова к этому чемпионату мира. Обратите внимание, как здорово играли наши ребята во втором тайме матча с Египтом. И вот это – вера болельщиков, вера в себя, хорошая подготовка футболистов – позволило победить довольно сильную команду Египта. Она, конечно, была ослаблена тем, что ее лидер Мохаммед Салах пропустил несколько недель активной тренировочной работы. Но не будем умалять победу нашей сборной и списывать ее на слабость Салаха. Набрать 6 очков в двух матчах ЧМ, стать лидером группы и, фактически, победить в группе – я считаю, что это уже определенное достижение, которое нам никак не покорялось в течение 32 лет. И вот мы входим в 1/8 финала, мы делаем это впервые в истории современной России. Остается только пожелать удачи нашей команде и ее тренеру", – сказал Николай Долгополов.

На стадионе "Санкт-Петербург" установили рекорд посещаемости. Игру сборных России и Египта на арене смотрели 64 468 зрителей. Прежний рекорд был установлен 15 июня в матче между сборными Ирана и Марокко (1:0), на которой присутствовали 62 548 болельщиков. В московской фан-зоне на Воробьевых горах за игрой следили более 60 тысяч человек.

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