Мнение: политика властей Украины подчинена "нехитрой каннибальской задаче"

На Украине смертность вдвое превысила рождаемость, сообщает Госстат. В эфире радио Sputnik политический обозреватель Владимир Скачко высказал мнение о том, с чем связано сокращение украинского населения.

На Украине за четыре месяца численность населения сократилась на 85,7 тысячи человек, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По данным ведомства, в период с января по апрель 2018 года уровень смертности на Украине почти вдвое превысил уровень рождаемости: на сто умерших граждан приходится только 54 новорожденных.

Украина занимает 172-е место в мире по уровню рождаемости. Кроме того, политики многократно заявляли об оттоке украинцев из страны. По словам главы МИД Украины Павла Климкина, почти каждый двенадцатый украинец находится в России, а введение безвизового режима со странами Евросоюза только ухудшило демографическую ситуацию в стране.

В начале года Украина вошла в список стран с наибольшим сокращением населения: по подсчетам ООН, к 2025 году число жителей Украины сократится до 36,4 миллиона человек.

В эфире радио Sputnik политический обозреватель, журналист Владимир Скачко рассказал, с чем, по его мнению, связано сокращение украинского населения.

"Главной причиной превышения смертности над рождаемостью является та политика социального геноцида, которая проводится в Украине после Евромайдана 2014 года. Главный лозунг этой политики: украинцев должно стать меньше. И этой нехитрой каннибальской задаче подчинены и всеобщее падение жизненного уровня, связанного с закрытием предприятий, распродажей целых отраслей промышленности, и снижение социальных стандартов. Также одной из причин повышения смертности украинцев является полный завал в медицине. Так называемая медицинская реформа, отменившая предоставление бесплатной медицинской помощи, привела к тому, что умирают не только хронически больные люди, но и те, кто лишен элементарной медицинской помощи. Украинцы вымирают: старые умирают, молодые уезжают, а новые граждане Украины не рождаются", – сказал Владимир Скачко.

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