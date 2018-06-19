Мнение: политика властей Украины подчинена "нехитрой каннибальской задаче"

На Украине за четыре месяца численность населения сократилась на 85,7 тысячи человек, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.
По данным ведомства, в период с января по апрель 2018 года уровень смертности на Украине почти вдвое превысил уровень рождаемости: на сто умерших граждан приходится только 54 новорожденных.
В начале года Украина вошла в список стран с наибольшим сокращением населения: по подсчетам ООН, к 2025 году число жителей Украины сократится до 36,4 миллиона человек.
В эфире радио Sputnik политический обозреватель, журналист Владимир Скачко рассказал, с чем, по его мнению, связано сокращение украинского населения.
"Главной причиной превышения смертности над рождаемостью является та политика социального геноцида, которая проводится в Украине после Евромайдана 2014 года. Главный лозунг этой политики: украинцев должно стать меньше. И этой нехитрой каннибальской задаче подчинены и всеобщее падение жизненного уровня, связанного с закрытием предприятий, распродажей целых отраслей промышленности, и снижение социальных стандартов. Также одной из причин повышения смертности украинцев является полный завал в медицине. Так называемая медицинская реформа, отменившая предоставление бесплатной медицинской помощи, привела к тому, что умирают не только хронически больные люди, но и те, кто лишен элементарной медицинской помощи. Украинцы вымирают: старые умирают, молодые уезжают, а новые граждане Украины не рождаются", – сказал Владимир Скачко.
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