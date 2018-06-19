Эксперт объяснил, почему Турция не поддается давлению США по С-400

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции после встречи с Сергеем Лавровым

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции после встречи с Сергеем Лавровым

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не откажется от покупки российских ЗРК С-400, несмотря на давление Вашингтона. Эксперт Олег Пономаренко в эфире радио Sputnik отметил, что в споре с США у Турции – сильные позиции.

Анкара не откажется от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, несмотря на решение сената США о прекращении участия Турции в программе производства истребителей F-35, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Сенат США принял в понедельник свой вариант проекта оборонного бюджета на 2019 год, который предусматривает прекращение участия Турции в программе производства американского истребителя пятого поколения F-35 из-за намерений Анкары купить С-400.

"Это стиль Запада – создавать искусственные кризисы. Они думают, что когда захотят, могут продать, когда не захотят – могут не продавать. Турция вышла из такой системы отношений. По каким законам вы собираетесь вводить санкции за покупку С-400? Это неправильный подход, он приведет отношения к кризису. Мы купили С-400 и давайте закроем эту тему", – сказал Чавушоглу в интервью турецкому телеканалу NTV.

По его словам, Турция перечислила США средства по программе F-35, и первая поставка самолетов будет осуществлена 21 июня.

"Давайте сядем и поговорим, обсудим наши проблемы, мы не вели себя неуважительно против кого-либо. Гарантируем, что это (покупка С-400) не принесет вреда НАТО", – добавил Чавушоглу.

Эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко в эфире радио Sputnik отметил, что прекращение участия Турции в программе производства F-35 было бы чревато болезненными последствиями не только для турецкой стороны, но и для США.

"В программе F-35 чисто технически Турция занимает достаточно важное место. Она является производителем компонентов – это раз. Турция – локальный хаб по обслуживанию самолетов – это два. А контракт на 100 машин – это тоже достаточно существенно, причем возможны и дозакупки. Поэтому я считаю, что давление на Турцию в этой связи – пока это такие моменты, которые обсуждаемы, просто так отказываться от этого (участия Турции в программе – ред.) не будут. Надо подождать и посмотреть, насколько взвешенными будут окончательные решения американцев", – сказал Олег Пономаренко.

По его мнению, Анкара имеет все возможности не поддаваться американскому давлению.

"Исходя из современных реалий, Турция вряд ли поддастся. Чисто технически – да, они (в случае отказа США от поставок F-35 – ред.) потеряют определенный темп в перевооружении своих ВВС. Но, с другой стороны, альтернативу при необходимости найти они смогут. Они могут найти ее и в России, и в Европе. Не будем забывать, что Турция ведет совместно с европейскими лидерами военной промышленности предварительную проработку проекта собственного истребителя. Поэтому на длительную перспективу они точно альтернативу найдут, а возможно – и на ближнюю", – заключил Олег Пономаренко.

Турция участвует в проекте производства F-35 наряду с еще восемью странами. Ее вклад в разработку должен был составить около 11 миллиардов долларов. Из них Анкара вложила в проект уже около 800 миллионов долларов. Взамен США должны были поставить 100 истребителей. Поставки должны были начаться в 2018 году.

В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Анкара купит две батареи ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в развитии производства С-400 в Турции. США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за эту сделку.

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