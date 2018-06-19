РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт объяснил, почему Турция не поддается давлению США по С-400

15:4519.06.2018
025160
© Фото : МИД РФГлава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции после встречи с Сергеем ЛавровымГлава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции после встречи с Сергеем Лавровым
© Фото : МИД РФ
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не откажется от покупки российских ЗРК С-400, несмотря на давление Вашингтона. Эксперт Олег Пономаренко в эфире радио Sputnik отметил, что в споре с США у Турции – сильные позиции.

Анкара не откажется от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, несмотря на решение сената США о прекращении участия Турции в программе производства истребителей F-35, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Сенат США принял в понедельник свой вариант проекта оборонного бюджета на 2019 год, который предусматривает прекращение участия Турции в программе производства американского истребителя пятого поколения F-35 из-за намерений Анкары купить С-400.

Американский истребитель F-35
© AFP 2018 / Christophe Archambault
Военный политолог о ситуации с F-35: США хотят "наказать" Турцию
"Это стиль Запада – создавать искусственные кризисы. Они думают, что когда захотят, могут продать, когда не захотят – могут не продавать. Турция вышла из такой системы отношений. По каким законам вы собираетесь вводить санкции за покупку С-400? Это неправильный подход, он приведет отношения к кризису. Мы купили С-400 и давайте закроем эту тему", – сказал Чавушоглу в интервью турецкому телеканалу NTV.

По его словам, Турция перечислила США средства по программе F-35, и первая поставка самолетов будет осуществлена 21 июня.

"Давайте сядем и поговорим, обсудим наши проблемы, мы не вели себя неуважительно против кого-либо. Гарантируем, что это (покупка С-400) не принесет вреда НАТО", – добавил Чавушоглу.

Эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко в эфире радио Sputnik отметил, что прекращение участия Турции в программе производства F-35 было бы чревато болезненными последствиями не только для турецкой стороны, но и для США.    

"В программе F-35 чисто технически Турция занимает достаточно важное место. Она является производителем компонентов – это раз. Турция – локальный хаб по обслуживанию самолетов – это два. А контракт на 100 машин – это тоже достаточно существенно, причем возможны и дозакупки. Поэтому я считаю, что давление на Турцию в этой связи – пока это такие моменты, которые обсуждаемы, просто так отказываться от этого (участия Турции в программе – ред.) не будут. Надо подождать и посмотреть, насколько взвешенными будут окончательные решения американцев", – сказал Олег Пономаренко.

По его мнению, Анкара имеет все возможности не поддаваться американскому давлению.      

"Исходя из современных реалий, Турция вряд ли поддастся. Чисто технически – да, они (в случае отказа США от поставок F-35 – ред.) потеряют определенный темп в перевооружении своих ВВС. Но, с другой стороны, альтернативу при необходимости найти они смогут. Они могут найти ее и в России, и в Европе. Не будем забывать, что Турция ведет совместно с европейскими лидерами военной промышленности предварительную проработку проекта собственного истребителя. Поэтому на длительную перспективу они точно альтернативу найдут, а возможно – и на ближнюю", – заключил Олег Пономаренко.

Комплекс ПВО С-400 Триумф. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Военный эксперт: Анкара предупреждает НАТО и США о "красной черте"
Турция участвует в проекте производства F-35 наряду с еще восемью странами. Ее вклад в разработку должен был составить около 11 миллиардов долларов. Из них Анкара вложила в проект уже около 800 миллионов долларов. Взамен США должны были поставить 100 истребителей. Поставки должны были начаться в 2018 году.

В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Анкара купит две батареи ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в развитии производства С-400 в Турции. США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за эту сделку.  

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч идёт
1
Колумбия
2
Япония
19 июня 18:00
-
Польша
-
Сенегал
19 июня 21:00
-
Россия
-
Египет
20 июня 18:00
-
Уругвай
-
Саудовская Аравия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч идёт
1
Колумбия
2
Япония
19 июня 18:00
-
Польша
-
Сенегал
19 июня 21:00
-
Россия
-
Египет
20 июня 18:00
-
Уругвай
-
Саудовская Аравия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена