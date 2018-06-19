"Интересное" заявление. Крымский политолог о плане "Б" Киева по Донбассу

Экс-посол Украины в Хорватии Александр Левченко раскрыл план "Б" Киева по решению вопроса Донбасса. В эфире радио Sputnik член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин рассказал, почему украинские политики делают подобные заявления.

Бывший украинский посол в Хорватии, советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Александр Левченко рассказал, в чем, по его мнению, заключается план "Б" по решению вопроса Донбасса.

Он считает, что если не удастся вернуть Донбасс, то надо будет переключиться на вопрос "деоккупации" Крыма.

"И тогда ситуация для Москвы осложнится, ведь вопрос Крыма автоматически охватывает и вопрос Донбасса", – заявил политик в интервью изданию "Апостроф".

В эфире радио Sputnik политолог, член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин высказал мнение, что подобные заявления украинские политики делают в расчете на собственную популярность.

"Украинские политики в последнее время делают много "интересных" заявлений. В частности, Анатолий Гриценко, экс-министр обороны, являющийся вечным претендентом на должность президента Украины, заявил о якобы существующей "большой сделке" по Донбассу, другие начинают трогать тему Донбасса и Крыма… Ситуация очевидна. С Крымом, как сказал российский президент Владимир Путин, вопрос закрыт. Но на Украине он закрыт только для трезвомыслящих украинских политиков. Риторика о "деоккупации Крыма", "возвращении Крыма" еще дает политическую поддержку, делает (политика – ред.) заметным как в самой стране, так и на Западе. Поэтому и возникают разные вариации, рассуждения о том, как "деоккупировать Крым или Донбасс". В данном случае, говоря, что если освобождение Донбасса не получится, надо заняться "деоккупацией" Крыма – это не больше, чем словесные упражнения очередного чиновника или политика", – сказал Денис Батурин.

После госпереворота на Украине в 2014 году власти Крыма провели референдум, на котором более 95% жителей полуострова поддержали воссоединение с Россией.

Киев и ряд западных стран сочли голосование на референдуме в Крыму нарушением норм международного права и заявили, что регион остается украинской, но временно оккупированной территорией.

Примерно в это же время о своей независимости заявили и другие украинские регионы – самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. Киев начал против них военную операцию, которая продолжается до сих пор. В апреле ее формат изменился с "антитеррористической" на "операцию "Объединенных сил"", а руководство перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.

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