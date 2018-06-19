Политолог: кажется, Порошенко понял – "пора заправлять самолет керосином"

Президент Украины Петр Порошенко решил оспорить в конституционном суде лишение Виктора Януковича статуса главы государства. Политолог Наталья Макеева в эфире радио Sputnik предположила, зачем это нужно действующему украинскому президенту.

Украинский лидер Петр Порошенко решил оспорить в конституционном суде лишение Виктора Януковича статуса президента. Официальное обращение разместили на сайте суда.

По мнению Порошенко, это решение было незаконным, так как при этом был нарушен ряд статей конституции. Президент также напомнил, что лишить главу государства поста можно лишь на основании процедуры импичмента, которой в 2014 году не было.

Действия Порошенко уже стали объектом критики со стороны депутатов Верховной рады. В частности, лидер фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко предположил, что Порошенко примеряет на себя судьбу Януковича.

"Президент Порошенко оспаривает в Конституционном суде мой закон о лишении Януковича звания президента. Зачем он это делает?!", – написал Ляшко на своей странице в Facebook.

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева в эфире радио Sputnik прокомментировала обращение Петра Порошенко в конституционный суд.

"Возможно, этот человек просто начинает понимать, что под ним уже шатается кресло и горит земля, а самолет, готовый к вылету на Запад, пора заправлять керосином и свозить туда вещи. Может быть, он хочет сделать шаг назад, откатить в домайданную ситуацию – хотя, конечно, это крайне маловероятно. Но только этим можно объяснить его теперешние действия – то, что он вспоминает о несчастном Януковиче, который давно уже уехал и никому, по сути, не нужен", – сказала Наталья Макеева.

На Украине 22 февраля 2014 года произошел госпереворот. Верховная рада отстранила от власти Януковича, который был вынужден покинуть страну, опасаясь за свою жизнь. Также парламент изменил конституцию и назначил новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Порошенко.

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