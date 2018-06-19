Военный политолог о ситуации с F-35: США хотят "наказать" Турцию

Сенат США одобрил запрет на продажу Турции истребителя F-35 из-за закупок российских ЗРК С-400. В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин прокомментировал действия Вашингтона.

Сенат США принял свой вариант проекта оборонного бюджета на 2019 год, который предусматривает прекращение участия Турции в программе производства американского истребителя пятого поколения F-35 из-за ее намерений купить российский зенитно-ракетный комплекс С-400.

"Министр обороны представит соответствующим комитетам конгресса план по выведению правительства республики Турции из участия в программе F-35, включая ее индустриальный и военный аспекты", – сказано в проекте.

Кроме того, в тексте содержится запрет на передачу Турции права на истребители F-35.

Поводом для этого, в том числе, названо намерение Анкары приобрести российские ЗРК С-400, а также попытки расширить отношения с Россией, что, по мнению американских законодателей, подрывает безопасность НАТО.

Этот проект оборонного бюджета – один из двух, которые находятся на рассмотрении американских законодателей. Второй проект инициирован нижней палатой и уже утвержден ею. Два законопроекта впоследствии будут сведены в один, который и будет вынесен на окончательное голосование.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал действия Вашингтона.

"США готовы терять миллионы долларов, лишь бы наказать те государства, которые не хотят выполнять их указания. И на сегодняшний день мы даже видим некую "войну" в сфере военной продукции. И это только начало. Таким способом Соединенные Штаты Америки хотят наказать Турцию и показать всем другим государствам, что в подобном случае они поступят еще более жестко", – сказал Андрей Кошкин.

Турция участвует в проекте наряду с еще восемью странами. Ее вклад в разработку должен был составить около 11 млрд долларов. Из них Анкара вложила в проект уже около 800 млн долларов. Взамен США должны были поставить 100 истребителей. Поставки должны были начаться в 2018 году.

В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Анкара купит две батареи ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в развитии производства С-400 в Турции.

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