Эксперт: планы США по созданию Военно-космических сил – часть "идеи фикс"

В Белом доме рассказали о ходе работ по созданию Военно-космических сил. Американист-политолог Константин Блохин в эфире радио Sputnik отметил, что идея "звездных войн" до сих пор будоражит умы американской элиты.

Американская администрация находится на начальном этапе создания Военно-космических сил (ВКС), эту работу планируется продолжить, заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Президент попросил Минобороны начать работу по этому вопросу. Мы на начальной стадии этого процесса. Мы будем работать с Минобороны и с другими заинтересованными сторонами, чтобы это произошло", – ответила на брифинге Сандерс на вопрос, на каком этапе находится реализация проекта, и были ли подписаны какие-либо документы.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать формирование Военно-космических сил.

"Если речь идет о защите Америки, недостаточно просто американского присутствия в космосе. Нам необходимо обладать американским превосходством в космосе", – заявил лидер США.

По словам Трампа, ВКС должны стать полноценной "шестой ветвью вооруженных сил". Он добавил, что Вашингтон нацелен на лидерство в космосе и не намерен "плестись" за Россией и Китаем.

О планах по созданию ВКС Трамп впервые объявил в марте этого года, подчеркнув, что новая национальная оборонная стратегия не отрицает возможности ведения боевых действий в космическом пространстве.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, американист-политолог Константин Блохин в эфире радио Sputnik отметил, что идея добиться доминирования в космосе зародилась в США уже несколько десятилетий назад.

"Это давнишняя идея, она идет еще со времен Рональда Рейгана. То есть это такие отголоски "звездных войн" в духе Рейгана. Идея "звездных войн" до сих пор будоражит умы американской элиты, у которой есть "идея фикс" – глобальное доминирование. Но это глобальное доминирование не может быть полным, если оно не будет во всех сферах – это воздушное пространство, морское пространство, наземное пространство и, естественно, космос. При этом космос, по мнению и наших, и зарубежных военных экспертов, является той сферой, которая, по сути, обеспечит стране, которая будет контролировать его, лидерство во всех сферах. То есть, если хочешь контролировать планету, ты должен стать лидером в космическом пространстве. Тем более что для США сейчас главным противником, тем, кто бросает им вызов в космосе, являются Россия и Китай. И сейчас США пытаются добиться полного спектра доминирования", – сказал Константин Блохин.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!