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Политолог: ходатайство за террористов ставит США в двусмысленное положение

11:3519.06.2018
(обновлено: 11:36 19.06.2018)
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© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в ВашингтонеПосольство Российской Федерации в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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У Вашингтона нет морального права требовать от России освободить осужденных, в том числе за терроризм, заявило посольство РФ в Соединенных Штатах. Политолог Григорий Трофимчук в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

У Вашингтона нет морального права требовать от России освободить осужденных, в том числе за терроризм, тем более что сами США ведут "постоянную охоту" за российскими гражданами в третьих странах, говорится в заявлении посольства России в Соединенных Штатах в Facebook.

Ранее Госдеп США выступил с заявлением, где выразил обеспокоенность ростом в России числа людей, которые причислены правозащитными организациями к заключенным по политическим и религиозным мотивам, и призвал власти РФ немедленно освободить их. В частности, официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт назвала имена украинцев Олега Сенцова, Станислава Клыха, Александра Шумкова, Владимира Балуха. 

Посольство России в Вашингтоне
© AFP 2018 / Jim Watson
Мнение: американцы должны увидеть грязные руки тех, кто борется с Россией
"Россия неоднократно и недвусмысленно отвечала на пропагандистские "призывы" с Запада освободить тех или иных подследственных, подсудимых или осужденных в соответствии с нашим законодательством за различные тяжкие преступления. Официальный представитель Госдепа и ряд американских законодателей, синхронно озвучившие сегодня эти требования, не могут не знать нашу принципиальную позицию. Мы отвергаем любые попытки вмешательства в наши внутренние дела", – сказано в ответном заявлении посольства России.

В диппредставительстве напомнили, что упомянутые люди осуждены, в том числе, за терроризм. 

"Не могут быть террористы "плохими" в США и "хорошими" – в России. Так мы никогда не победим терроризм. Стремление создать "островок безопасности" в своей стране за счет других государств – бессмысленная затея", – говорится в сообщении.

В эфире радио Sputnik председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук прокомментировал призыв Госдепа США к России. 

"США считают себя лидером в борьбе с терроризмом по всему миру. Особенно – после событий 11 сентября 2001 года, когда Нью-Йорк и Вашингтон подверглись террористическим атакам. Поэтому призыв к России отпустить на свободу тех, кто осужден за террористическую деятельность, выглядит не просто странно, а абсурдно, особенно с точки зрения продекларированных интересов самого Вашингтона. США, по идее, должны благодарить Россию за сокращение числа террористов, остающихся на свободе. Осужденные за терроризм, кстати, не являются политическими заключенными и тем более "узниками совести". И фактическое ходатайство за террористов ставит США в двусмысленное положение", – сказал Григорий Трофимчук.

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи украинских военнопленных, переданных в результате обмена представителями ДНР и ЛНР, в аэропорту Борисполь
© РИА Новости / Стрингер
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Мнение: в вопросе обмена пленными Порошенко показал себя "вруном и лгуном"
Кинорежиссер Олег Сенцов был приговорен судом России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Так же на 20 лет осужден член националистической организации "Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона" (УНА-УНСО, запрещена в РФ) Станислав Клых. Владимира Балуха приговорили в РФ к 3,5 года лишения свободы по статье "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Украинского военного Александра Шумкова арестовали в Брянске в сентябре прошлого года в связи с членством в запрещенном в России "Правом секторе".

Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку, требуя освободить 64 украинских заключенных, отбывающих наказание в России. Затем к его голодовке присоединились Шумков, Клых и Балух. 

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.
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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Нина Кумакова
Пусть вспомнят как они боролись за освобождение Надюхи ,освободили и забыли ,а она теперь опять в тюрьме и запад даже и не вспоминает о ней СВОБОДУ НАДЮХЕ...…..
12:50
19.06.2018
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19 июня 15:00
-
Колумбия
-
Япония
19 июня 18:00
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Польша
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Сенегал
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