Мнение о "торговой войне" США с Китаем: Трампу некуда деваться

В Пекине заявили, что Китай примет меры в случае введения новых американских пошлин. Это может привести к новому обострению торговой войны, считает политолог Илдус Ярулин. Такое мнение он выразил в эфире радио Sputnik.

Китай примет жесткие ответные меры, если США введут новые пошлины на китайские товары, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

Ранее президент США Дональд Трамп в опубликованном заявлении сообщил, что поручил подготовить список китайских товаров на сумму 200 миллиардов долларов для возможного введения в их отношении дополнительных пошлин в 10%, если Китай будет и дальше поднимать пошлины на американскую продукцию.

"Если американская сторона окончательно потеряет разум и опубликует новый перечень, то китайская сторона будет вынуждена принять комплексные количественные и качественные меры и дать решительный ответ", – говорится в опубликованном заявлении торгового ведомства Китая.

В заявлении также отмечается, что реакция китайской стороны направлена на защиту и отстаивание государственных интересов и интересов китайского народа, а также на защиту системы свободной торговли и общих интересов всего человечества.

В эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин прокомментировал ситуацию в отношениях двух стран.

"Это продолжение торговой войны, можно даже говорить о новом ее витке. Трампу деваться особо некуда, он вынужден сокращать объемы торговли и увеличивать тарифы, чтобы не допускать китайские товары на американский рынок. Ему нужно выполнять то, что он обещал в связи с рабочими местами и открытием новых производств. А поскольку Китай поставляет товары в огромных количествах и по низким ценам, это ведет к тому, что экономика Штатов может оказаться в затруднительно положении. Поэтому Трамп пытается создать максимально благоприятные условия для американской экономики за счет ограничения поступления товаров из Китая. Дальше это приведет к новому обострению", – сказал Илдус Ярулин.

В минувшую пятницу, 15 июня, президент США Дональд Трамп ввел ввозную пошлину в 25% на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год. Новые пошлины на товары из Китая пограничные и таможенные службы США начнут взимать с 6 июля. В распространенном заявлении американского президента говорилось, что Вашингтон введет дополнительные ввозные пошлины, если Пекин ответит на уже введенные.

Несмотря на это китайские власти незамедлительно объявили, что вводят 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов. Таможенная пошлина по 545 наименованиям товаров на сумму около 34 миллиардов долларов начнет действовать с 6 июля, по оставшимся наименованиям дата вступления в силу торговой меры будет опубликована позже.

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