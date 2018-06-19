Мнение: Трамп все делает правильно для своего имиджа

Дональд Трамп во время выступления на заседании Национального космического совета в Вашингтоне. 18 июня 2018

Дональд Трамп во время выступления на заседании Национального космического совета в Вашингтоне. 18 июня 2018

Рейтинг Дональда Трампа достиг рекорда с начала его президентского срокам, свидетельствуют данные опроса. Чем это объясняется, в эфире радио Sputnik рассказал политолог Вячеслав Смирнов.

Не менее 45% американцев одобряют деятельность президента США Дональда Трампа, что является самым высоким показателем с момента его вступления в должность, свидетельствуют данные опроса аналитического агентства Gallup poll.

Среди республиканцев его деятельность одобряют 90%. Отмечается, что, независимо от деятельности Трампа, маловероятно, что он сможет получить большую поддержку среди демократов.

Gallup poll также сообщает, что на протяжении всего срока президентства рейтинги Трампа были значительно ниже, чем у его предшественников.

Опрос проводился по телефону 11-17 июня 2018 года. В нем приняли участие 1511 человек. Статистическая погрешность составляет 3 процентных пункта.

В марте рейтинг одобрения Трампа, составленный по результатам опроса телеканала NBC и издания Wall Street Journal, составлял 43%.

Директор научно-исследовательского Института политической социологии Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik отметил, что американское общество по-прежнему разделено примерно поровну на сторонников и противников Трампа.

"В американских реалиях очень часто при рейтинге 45 процентов антирейтинг может быть 46 или 44. И очень часто – мы и по Трампу это видим – победа на выборах гарантируется количеством выборщиков, а не большинством голосов. Трамп получил меньше голосов, но больше выборщиков. Это и подогревает накал страстей в американском обществе, потому что оно по своим предпочтениям разделено примерно на две части. Но Трамп выполняет свои обещания, он нравится своим избирателям – это, в первую очередь, рабочие, белые американцы, которые поддерживают его миграционную политику и санкции в отношении Европы. Это такие американские патриоты-изоляционисты. Поэтому пока он все делает правильно для своего имиджа", – полагает Вячеслав Смирнов.

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