Мнение: Ким Чен Ын в Китае обсуждает, какая "дорожная карта" нужна с США

Глава КНДР Ким Чен Ын прилетел в Китай, сообщают СМИ. Политолог Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik оценил значение этого визита.

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Пекин. Операторы японской телекомпании Nihon Television Network сняли, как он спустился с борта правительственного самолета.

Согласно информации портала Flightradar24, приземлившийся в аэропорту Пекина самолет северокорейской государственной авиакомпании "Коре" – тот самый, на котором лидер КНДР прилетал в Сингапур на прошлой неделе для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Ожидается, что Ким Чен Ын встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы обсудить саммит США-КНДР, состоявшийся 12 июня, и дальнейшее ведение переговоров. Визит, как передает Синьхуа, пройдет 19-20 июня.

Ранее лидер КНДР с супругой совершил неофициальный визит в Китай 25-28 марта. Это была его первая зарубежная поездка после прихода к власти в 2011 году. Второй визит Ким Чен Ына в Китай и переговоры с Си Цзиньпином прошли 7-8 мая.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik оценил значение нынешнего визита лидера КНДР в Китай.

"Пекин является гарантом суверенитета Северной Кореи и ее экономического выживания – это основной экономический и политический партнер Пхеньяна. Именно Пекин стимулировал постепенный процесс вхождения Ким Чен Ына в диалог с Вашингтоном. Встреча, которая состоялась 12 июня в Сингапуре, носила в большей степени характер демонстрации желания решать проблемы и каждая из сторон вынесла собственное мнение об итогах встречи. Для Ким Чен Ына это только процесс вступления в торг. А Трамп будет торопиться, ему необходимы быстрые победы. Он объявил, что уже начинается процесс освобождения Северной Кореи от ядерного оружия. В этом случае основной партнер, который вовлечен в эти процессы, это Пекин. Поездка Ким Чен Ына была, естественно, запланирована, потому что сейчас надо понять, на какую "дорожную карту" выходить в диалоге с Вашингтоном. Это визит консультаций", – считает Андрей Суздальцев.

В Сингапуре 12 июня прошел первый в истории саммит США и КНДР, где встретились президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. По его итогам американский лидер заявил, что подписал с КНДР "подробный документ", и отметил, что денуклеаризация Корейского полуострова, которой от КНДР добивается мировое сообщество, начнется "очень быстро". В свою очередь, Ким Чен Ын назвал подписание документа "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.