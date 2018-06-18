Политолог: запретить закупки лекарств в РФ? В Раде пекутся не об украинцах

Радикальная партия Украины намерена запретить закупки лекарств в России. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов прокомментировал инициативу депутата Игоря Мосийчука.

Фракция "Радикальной партии" в Верховной раде намерена инициировать законодательный запрет закупки лекарств и изделий медицинского назначения в российских компаниях, заявил депутат от этой фракции Игорь Мосийчук.

"Завтра (во вторник, 19 июня. – Прим. ред.) команда Радикальной партии Олега Ляшко подает законопроект о запрете закупки лекарств и изделий медицинского назначения у российских компаний", — написал Мосийчук на своей странице в Facebook.

По его словам, украинские компании регулярно закупают медицинские препараты и изделия в России.

Он также написал, что международное закупочное агентство Crown Agents должно закупить для Украины на сумму 120 тысяч долларов тест-системы проверки донорской крови на гепатит В, С и сифилис. По его словам, тендер на продажу выиграла компания "Диагностические системы Украины", которая, по словам парламентария, является дочерней структурой российской "Диагностические системы".

В эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов прокомментировал инициативу Мосийчука.

"Закупка лекарств из дальнего зарубежья приведет к их удорожанию, да и к нехватке лекарств. Это, в общем-то, понятно и автору этой идеи. Но вряд ли он печется об украинцах, о больных украинцах. Как вы понимаете, для людей такого уровня главное, как они считают, это насолить соседу. А какой ценой это будет достигнуто, чем в итоге обернется для рядовых украинцев — это "мосийчуков", радикалов никогда не волновало", — сказал Владимир Корнилов.

Ранее власти Украины заявляли о намерении отказаться от закупки всех вакцин российского производства, в том числе против туберкулеза, их планировалось заменить препаратами из стран Средней Азии. При этом в кабмине признали, что в стране один из самых худших в мире показателей по плановой вакцинации. Такие же данные сообщили в представительстве ООН на Украине.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

