Политолог: дело Бабченко окончательно превратилось в "свадьбу в Малиновке"

Президент Украины Петр Порошенко и Аркадий Бабченко во время встречи в Киеве. 30 мая 2018

Президент Украины Петр Порошенко и Аркадий Бабченко во время встречи в Киеве. 30 мая 2018

Вслед за журналистом Аркадием Бабченко планировалось убить сына главы МВД Украины Арсена Авакова, заявил подозреваемый в организации покушения. В эфире радио Sputnik крымский политолог Владимир Джаралла назвал эти высказывания, как и само дело, "посмешищем".

Подозреваемый в организации покушения в Киеве на российского журналиста Аркадия Бабченко предприниматель Борис Герман утверждает, что в списке людей, которых планировалось убить вслед за журналистом, был Александр Аваков – сын министра внутренних дел Украины.

По данным агентства "Укринформ", апелляционный суд Киева в понедельник начал рассматривать апелляции на меру пресечения Герману. Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у правоохранителей есть список людей, которых якобы хотели убить заказчики покушения на Бабченко, это в основном украинские и бывшие российские журналисты. Он сообщил, что, кроме Бабченко, планировалось убийство журналистов Евгения Киселева и Матвея Ганапольского.

"В списке был Аваков-младший, а Бабченко там не было", – сказал Герман журналистам перед заседанием, его слова приводит "Укринформ".

В эфире радио Sputnik крымский политолог Владимир Джаралла высказал мнение, что подобные высказывания, как и само дело, выглядят настоящим посмешищем.

"Дело Бабченко превратилось в грандиозный провал пропагандистской машины Запада, и это уже совершенно очевидно. Оно должно было стать частью пропагандистского давления на Россию в преддверии Чемпионата мира по футболу, а в результате превратилось в нечто настолько комедийное, что можно лишь развести руками. Украинские марионетки провалили порученное им задание, да еще так бездарно и с таким скандалом, что исправить ситуацию невозможно. Сегодняшняя новость выглядит таким же посмешищем и стремлением этих людей хоть как-то выкрутиться из ситуации", – сказал Владимир Джаралла.

По его мнению, "появление" в так называемом списке жертв сына Авакова лишь подтверждает комичность ситуации.

"Когда появился так называемый список людей, которых якобы собирались убивать, то у любого человека, незнакомого с украинскими реалиями, возникала мысль: а кто все эти люди? Они, наверное, деньги платили, чтобы попасть в этот список, чтобы продемонстрировать свою значимость. Что касается якобы угрозы сыну Авакова, то, как известно, сам Аваков однажды сказал, что больших проблем, чем его собственный сын, ему не создавал никто. У этого мажора один скандал за другим, папа-министр вынужден его из этого вытягивать. Поэтому иначе, чем со смехом эту историю комментировать невозможно, как и всю украинскую политику, которая напоминает грандиозную "свадьбу в Малиновке"", – отметил крымский политолог.

Ранее СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Премьер Украины Владимир Гройсман обвинил РФ в причастности к "убийству".

Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. Грицак также сообщил о задержании в Киеве предполагаемого организатора покушения на Бабченко – украинского предпринимателя Бориса Германа. Суд арестовал его на два месяца.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают обвинения в адрес России верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха.

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