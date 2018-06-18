"Шаг к сближению". Политолог о возможной встрече сенаторов из России и США

Американские сенаторы попросили о встрече, заявили в Совфеде РФ. Посольство США, в свою очередь, адресовало в конгресс вопрос о визитах сенаторов в Россию. В эфире радио Sputnik политолог Александр Сафонов высказал мнение о значении, которое имеют такие визиты.

Американские сенаторы запросили встречу в Совете Федерации, сообщил глава международного комитета верхней палаты парламента Константин Косачев.

По его словам, встреча может пройти в начале июля.

В американской дипмиссии, в свою очередь, в понедельник заявили РИА Новости, что посол США в РФ Джон Хантсман приветствует визиты американских конгрессменов в Россию, но график возможных подобных поездок нужно уточнять в канцеляриях самих парламентариев.

Газета Washington Post ранее сообщила, что посол США в России Джон Хантсман готовит визит делегации сенаторов-республиканцев в Москву. По информации издания, в состав группы могут войти сенаторы Ричард Шелби, Джон Нили Кеннеди и Джон Хувен.

"Посольства США в разных странах регулярно оказывают поддержку официальным визитам делегаций Конгресса США. Подробности графика и встреч членов конгресса следует уточнять в канцелярии самих парламентариев. Американские конгрессмены сами объявляют о своих официальных визитах", – заявила пресс-секретарь посольства США Андреа Калан на просьбу прокомментировать информацию.

"Посол США в РФ Джон Хантсман приветствует визиты представителей конгресса США в Российскую Федерацию. Глава американской дипмиссии постоянно выступает за развитие, а не сокращение диалога с российскими официальными лицами", – подчеркнула Калан.

В эфире радио Sputnik проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов высказал мнение, что контакты на уровне сенаторов – это положительный момент для налаживания отношений двух стран.

"То, что налаживаются контакты на достаточно высоком уровне между российским и американским истеблишментом – это уже хороший знак. Поскольку, как мы знаем, в предыдущий период времени все контакты были заморожены в этой части. Поэтому я думаю, что это дополнительный шаг для того, чтобы как-то сближать нашу общую политику, особенно внешнюю, поскольку слишком многое зависит от двух стран с точки зрения спокойствия жизни, в частности на Ближнем Востоке", – сказал Александр Сафонов.

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