Эксперт: США "нашли" в КНДР 3000 ядерных объектов? Похоже на типичный вброс

Военнослужащие у входа в шахту для ядерных испытаний №2 на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР

Военнослужащие у входа в шахту для ядерных испытаний №2 на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР

Южнокорейские СМИ со ссылкой на оценки американских властей сообщили, что в КНДР – примерно 3000 ракетных и ядерных объектов. Своим мнением о причинах и целях этой публикации в эфире радио Sputnik поделился американист Дмитрий Михеев.

Северная Корея располагает примерно тремя тысячами объектов, связанных с ядерными и ракетными разработками, сообщила в понедельник онлайн-версия южнокорейской газеты "Мунхва ильбо" со ссылкой на оценки американских властей.

"Стало известно, что американские власти насчитали до 3000 построек и объектов, связанных с ядерными и ракетными разработками в Северной Корее", – отмечает газета со ссылкой на осведомленные источники.

Как пишет газета, в этой связи предполагаются трудности в инспектировании и проверке ядерных и ракетных объектов Севера, а также потребуется весьма значительное время на предстоящие американо-северокорейские переговоры о денуклеаризации.

Американист Дмитрий Михеев в эфире радио Sputnik предположил, какими могут быть причины этой публикации.

"Это похоже на типичный вброс – через Южную Корею, которой какие-то источники, видимо, из разведслужб США, дали эти данные. Я почти полностью уверен, что это работа американских силовиков. Особенность нынешней ситуации в том, что сейчас существует две американские дипломатии. Одну дипломатию ведет лично (президент США) Дональд Трамп, а вторая всегда, при всех президентах создавалась и разрабатывалась Госдепом, Агентством национальной безопасности и так далее. Трамп взял все это в свои руки и перевернул все принципы ведения дипломатии. Он предпринимает спонтанные решения глобального значения, не консультируясь с силовиками. Это работа на публику, на мировое общественное мнение и, в первую очередь, на американских избирателей. И я думаю, что Пентагон и секретные службы хватаются за голову, когда Трамп предпринимает подобные шаги – с ними президент больше не советуется", – сказал Дмитрий Михеев.

Он также высказал свое мнение о возможных целях "утечки".

"Я думаю, что этот вброс был сделан военными или спецслужбами США, чтобы сдержать Трампа в его "удивительной" дипломатии. У него ведь нет заранее разработанной и согласованной стратегии, он действует скорее как шоумен и при этом выставляет себя миротворцем: дескать, проблема денуклеаризации Корейского полуострова, считайте, уже решена. А для истеблишмента США исключительно важно не только американское присутствие в Южной Корее. Им она важна как очаг напряженности во всей этой части Азии, как тлеющий конфликт, который позволяет США держать очень многие крупные державы в напряжении", – отметил эксперт.

Как сообщалось ранее, 12 июня на первой встрече на высшем уровне КНДР и США американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын подтвердили цель денуклеризации Корейского полуострова, которая была намечена в апреле на межкорейском саммите в Пханмунджоме.

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