Политик об отношениях Киева и Донбасса: тема прощения – слишком болезненная

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс не подчинится Киеву. В эфире радио Sputnik президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко предположил, при каком условии возможно урегулирование ситуации.

Попытка сделать из Донбасса унитарно подчиненный Киеву регион приведет к новому витку конфликта. Об этом в интервью "Украинской правде" заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Если мы попытаемся ее (территорию Донбасса, неподконтрольную Киеву – ред.) вернуть и сделать такой, как Киевская область, унитарно подчиненной – они не согласятся на это. Будет снова конфликт, и этот конфликт остановить сложно", – пояснил Кравчук.

По его словам, следует искать пути решения проблемы в регионе – например, предоставить определенную автономию.

"Надо посоветоваться, обсудить, может, провести референдум. <…> Я приведу цитату Гончара (украинский писатель – ред.), хоть не полностью ее поддерживаю. В его дневниках написано: "Чтобы Украина развивалась спокойно и много, мы должны отрезать от нее раковую опухоль – Донбасс". <…> Если кому-то придет в голову вернуть части, которые уже фактически отделились, – это будет неэффективно. Следует применить другие возможности, мировой опыт", – добавил Кравчук.

В эфире радио Sputnik президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко прокомментировал сложившуюся ситуацию.

"Заявления, в которых Донбасс называют то "раковой опухолью", то предлагают зачищать его силовыми методами, говорят о том, что нет прямого решения этой проблемы до тех пор, пока в украинской власти находятся те, кто может держаться там исключительно благодаря раздуванию конфликта, гражданской войны, обвиняя в этом Россию. Безусловно, решение вопроса возможно только в мирной плоскости. Тема прощения – слишком болезненная и сложная, но к ней нужно идти. Да, для этого нужны ограниченные полномочия. Да, для этого нужно выполнить Минские соглашения. Да, нужно обеспечить жителям Донбасса безопасность и возможность самоуправления. И это все возможно. Но для этого нужна добрая воля тех, кто – у руля в Киеве. Нынешняя власть на это неспособна. Но меня беспокоит, что следующая власть может быть еще более радикальной – чтобы удержаться у властного "пирога". В этом и есть проблема, с которой столкнулись жители Донбасса", – сказал Вадим Колесниченко.

После госпереворота на Украине в 2014 году о своей независимости заявили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. Киев начал военную операцию, которая продолжается до сих пор. В апреле ее формат изменился с "антитеррористической" на "операцию Объединенных сил", а руководство перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.

Вопрос урегулирования ситуации в регионе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая приняла несколько документов, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после подписания соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются столкновения.

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