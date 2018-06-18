Эксперт: продление санкций против Крыма – составляющая "игры" Евросоюза

Совет ЕС на год продлил санкции против Крыма и Севастополя. Вместе с тем, как отметил в эфире радио Sputnik эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский, стремление европейцев к налаживанию контактов становится все очевиднее.

Совет Евросоюза продлил санкции по Крыму и Севастополю до 23 июня 2019 года.

Односторонние ограничительные меры Брюсселя запрещают гражданам и расположенным в ЕС компаниям импортировать продукцию из Крыма, инвестировать в экономику полуострова, оказывать туристические услуги, экспортировать в Крым некоторые товары и технологии в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики, а также связанные с добычей и переработкой нефти, газа и полезных ископаемых.

"Техническая помощь, посреднические услуги, строительные или инженерные услуги, связанные с инфраструктурой в этих секторах, также не должны предоставляться", – добавляется в сообщении.

Такое решение ожидалось до формального истечения текущих санкций 23 июня. В конце мая проект документа о продлении ограничительных мер по Крыму и Севастополю рассматривал основной подготовительный орган Совета ЕС – комитет постпредов стран-членов Евросоюза.

Ранее источник в ЕС заявлял, что решение о возможном продлении санкций "должно быть принято единогласно" государствами-членами ЕС. В марте глава европейской дипломатии Федерика Могерини подтверждала намерение Евросоюза сохранить санкции в отношении Москвы из-за Крыма.

В последнее время на Западе все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены ограничительных мер.

В эфире радио Sputnik эксперт-международник, доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Офицеров-Бельский предположил, когда в санкционной политике могут произойти изменения.

"Продление санкций было достаточно предсказуемо. Вместе с тем, даже по визитам в Россию европейских лидеров – (канцлера Германии) Ангелы Меркель и (президента Франции) Эммануэля Макрона, по визиту (президента РФ) Владимира Путина в Вену можно сделать вывод о том, что стремление к налаживанию контактов все-таки имеет место. Конечно же, санкционное давление на Россию является составляющей такой игры: каким образом будут установлены новые правила, чья позиция возобладает, каким будет компромисс. Даже в силу этого санкции в ближайшее время сняты не будут. Но движение в этом направлении есть. Уже среди европейских лидеров раздаются голоса о том, что отмена санкций должна состояться. Итальянцы, например, очень ратуют за это. Полагаю, что о пересмотре вопроса можно будет говорить в перспективе 2019 года. То есть в 2019 году возможны какие-то изменения на этот счет", – сказал Дмитрий Офицеров-Бельский.

Отношения России и стран Евросоюза ухудшились во время политического кризиса на Украине в 2014 году. После возвращения Крыма в состав России Запад обвинил Москву в нарушении норм международного права и ввел против нее санкции. Россия приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение.

В Москве не раз отмечали, что язык санкций контрпродуктивен. В то же время власти подчеркивали, что Россия не выступает стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины.

По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно": за возвращение в состав России проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова.

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