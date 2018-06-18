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Эксперт оценил планы США создать "конкурента" российской артиллерии

13:3118.06.2018
(обновлено: 13:32 18.06.2018)
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© Фото : 7 RAR Task Group / Capt. Jesse PlatzАмериканская полевая буксируемая гаубица калибра 155 миллиметров M777Американская полевая буксируемая гаубица калибра 155 миллиметров M777
© Фото : 7 RAR Task Group / Capt. Jesse Platz
США готовят "мощного конкурента" российской артиллерии, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik член-корреспондент РАРАН Константин Сивков предположил, за счет чего американцы будут добиваться заявленной рекордной дальности стрельбы новой гаубицы.

В США создается прототип гаубицы, дальность стрельбы которой должна превзойти более чем в два раза показатель ныне существующей артиллерии, пишет Warrior Maven

Речь идет о гаубице M777ER, разрабатываемой в рамках программы Extended Range Cannon Artillery (Ствольная артиллерия повышенной дальности стрельбы – ERCA). Новое американское орудие создают на основе полевой буксируемой 155-мм гаубицы M777А2, дальность стрельбы которой составляет около 30 километров. Отмечается, что по планам M777ER сможет поражать цели на расстоянии более 70 километров.

Боевая машина поддержки танков Терминатор во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино в Московской области
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Военный эксперт: американцы не ошибаются в оценке БМПТ "Терминатор-3"
Издание сообщает, что модификация станет примерно на 455 килограммов тяжелее M777А2, а длина ствола новой гаубицы – на 1,8 метра длиннее. В M777ER также применят новые модели затвора и дульного тормоза.

Военный журнал добавляет, что американскую гаубицу специально разрабатывают таким образом, чтобы она смогла превзойти новейшую российскую самоходную артиллерийскую установку 2С33 "Мста-СМ" калибра 152 миллиметра, которая поражает цели на расстоянии более 40 километров. Кроме того, разработчики намерены повысить точность M777ER, чтобы она не только обладала высокой дальностью действия, но и могла поражать двигающиеся цели, а также наносить точные удары в условиях ограниченной видимости.

Гаубица M777 производится британским оборонным предприятием BAE Systems. Орудие обладает весом 4218 килограммов, дальностью стрельбы примерно 30 километров и круговым вероятным отклонением от цели в пять метров. Для обслуживания гаубицы необходимо пять человек.

В эфире радио Sputnik член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук (РАРАН), доктор военных наук Константин Сивков отметил, что американцы делают ставку на дальность стрельбы гаубицы, и это отнюдь не случайно.

"За счет большой дальности стрельбы пушка позволяет осуществлять маневр огнем. То есть, находясь в одном месте, она может расстреливать сразу несколько целей, находящихся на большом расстоянии друг от друга. Это весьма актуально именно в таких войнах, как в Сирии, когда ведется борьба против небольших маневренных группировок. Есть советская самоходная гаубица "Пион" калибра 203 миллиметра, которая имеет дальность боя обычным снарядом порядка 40 километров, а активно-реактивным порядка 50 километров. По всей видимости, применение этой гаубицы в ходе сирийской войны произвело на американцев большое впечатление", – сказал Константин Сивков.

По словам эксперта, для достижения поставленных целей американцам придется использовать самонаводящиеся снаряды, что существенно увеличит стоимость оружия.

"Главная причина, по которой мы отказались от создания таких дальнобойных орудий, связана с тем, что на больших расстояниях рассеивание снаряда достаточно большое. Добиться того, чтобы это рассеивание было незначительным, практически невозможно, потому что невозможно просчитать по траектории полета снаряда изменение метеорологических условий. Поэтому для достижения желаемой цели повышается могущество снаряда, то есть количество взрывчатки и вес снаряда. У нас, например, у пушки калибра 203 миллиметра снаряд весит порядка 100 килограмм. По всей видимости, американцы будут увеличивать вес снаряда. Предполагаю, что они будут использовать активно-реактивные снаряды для достижения такой большой дальности стрельбы. Скорее всего, американцы пойдут по пути использования в этих орудиях самонаводящихся снарядов, потому что другого способа повысить точность стрельбы не существует. Но надо понимать, что такие снаряды предполагают очень высокую стоимость – как минимум, в десять раз выше, чем стоимость обычного снаряда", – отметил военный эксперт.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

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