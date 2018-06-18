Мнение: в "ультиматуме" главы МВД канцлеру Германии есть рациональное зерно

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер выдвинет ультиматум канцлеру Ангеле Меркель по вопросу противодействия нелегальной миграции, сообщают СМИ. Политолог Владимир Брутер в эфире радио Sputnik высказал мнение о сложившейся ситуации.

Глава МВД Германии и Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер в понедельник выдвинет ультиматум канцлеру Ангеле Меркель по вопросу противодействия нелегальной миграции, пишет газета Bild.

По информации издания, Зеехофер намерен дать Меркель две недели на решение общеевропейской проблемы беженцев. В ХСС ожидают, что на ближайшем саммите Евросоюза Меркель достигнет компромисса с зарубежными партнерами по вопросу противодействия наплыву мигрантов.

Предполагается, что в ином случае зарегистрированные в других странах ЕС мигранты будут высланы из страны, а новых беженцев на территорию Германии не пустят.

Для этого Зеехофер обяжет федеральную полицию усилить контроль на границе и начать высылать мигрантов, получивших отказ в предоставлении убежища на территории Германии.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в эфире радио Sputnik объяснил, чем, по его мнению, продиктован ультиматум главы МВД Германии.

"Зеехофер и весь Христианско-социальный союз хотят, чтобы Меркель не затягивала решение этого вопроса до бесконечности, а, наконец, определилась вместе с Евросоюзом, чтобы ЕС принял какое-то консолидированное решение по беженцам. А учитывая, что итальянское правительство собирается явочным порядком выйти из Дублинского соглашения, этот вопрос не терпит отлагательства. Потому что если Италия предпримет некие действия, предполагающие выход из Дублинского соглашения, для Германии оставаться в этом соглашении будет непозволительной роскошью. Поэтому в ультиматуме Зеехофера есть рациональное зерно: ФРГ должна определиться с этим вопросом, а не уходить от ответа", – сказал Владимир Брутер.

Немецкого канцлера нередко критикуют за ее миграционную политику, благодаря которой в 2015 году в Германию въехало около 900 тысяч мигрантов. Подобный шаг спровоцировал рост ультраправых настроений в стране. В сентябре 2017 года Меркель пообещала, что кризисной ситуации больше не повторится.

Дублинским соглашением от 1990 года, которое подписали все государства ЕС, предусмотрено, что ответственность за рассмотрение вопроса о предоставлении убежища беженцу лежит на стране, чью границу он изначально пересек при въезде в Евросоюз.

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