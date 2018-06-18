Эксперт рассказал, как может быть формально закончена Корейская война

В Сеуле заявили, что Южная Корея ставит цель в нынешнем году добиться формального окончания Корейской войны 1950-1953 годов. В эфире радио Sputnik эксперт Владимир Сведенцов прокомментировал эти планы.

Правительство Южной Кореи поставило цель в нынешнем году добиться формального окончания Корейской войны 1950-1953 годов, заявила в понедельник глава МИД страны Кан Ген Хва.

"Стремиться в этом году – цель нашего правительства", – приводит слова министра южнокорейское агентство Ренхап.

Формально война в Корее не окончена, боевые действия прекратились подписанием соглашения о перемирии.

После прихода к власти в Южной Корее президента Мун Чжэ Ина началось потепление отношений между Севером и Югом. За этот год состоялось уже два саммита лидеров двух республик в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне – в апреле и мае.

В Сингапуре 12 июня прошел первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын. По итогам мероприятия Трамп заявил, что подписал с КНДР "подробный документ", и подчеркнул, что денуклеаризация Корейского полуострова начнется "очень быстро".

Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание документа "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Владимир Сведенцов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Это заявление главы южнокорейского МИД лежит в русле Пханмунджомской декларации лидеров севера и юга Корейского полуострова. Я думаю, это (заключение мирного договора – ред.) может произойти после визита президента Мун Чжэ Ина в Северную Корею. Южнокорейские источники считают, что визит может состояться предположительно уже этой осенью. Этому способствовала встреча Ким Чен Ына с президентом Трампом, которая дала "зеленый свет" продолжению межкорейского диалога. Мирное соглашение положит начало сближению Севера и Юга Кореи. Однако здесь, конечно, еще очень много предстоит сделать. И для того, чтобы закрепить уже достигнутые результаты, сделать позитивные изменения необратимыми, нужно привлекать и третьи страны, в том числе и в рамках "шестерки" переговорщиков – с привлечением России, Китая и Японии", – считает Владимир Сведенцов.

Шестисторонние переговоры по ядерной программе КНДР начались в 2003 году. В них участвовали Китай, КНДР, США, Россия, Республика Корея и Япония.

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