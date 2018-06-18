Мнение: в вопросе "Северного потока-2" в ЕС есть игроки, посерьезнее Польши

Польша пытается осложнить осуществление проекта "Северный поток-2". Руководитель Центра "Международная энергополитика" Юрий Солозобов в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, с чем связана подобная позиция Варшавы.

Польша требует, чтобы ЕС ускорил работу над изменениями в газовой директиве, которая осложнит строительство газопровода "Северный поток-2". Об этом "Польскому Радио" заявил вице-министр энергетики Польши Михал Куртыка.

В ноябре прошлого года Еврокомиссия предложила внести изменения в газовую директиву ЕС. Их цель – сделать так, чтобы определенные нормы энергетического законодательства ЕС применялись не к некоторым, а ко всем газопроводам на территории ЕС, которые идут из третьих стран или в них.

К таким нормам относятся, в частности, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. Сейчас эти нормы не распространяются на морские участки газопроводов.

Однако, по словам Михала Куртыки, Болгария, которая возглавляла Евросоюз, ограничилась встречами экспертов и затормозила темп работы над документом. В июле президентство в ЕС перейдет к Австрии. Куртыка отметил, что Польша ожидает от австрийцев объективности, а не защиты собственных интересов.

Руководитель Центра "Международная энергополитика" Юрий Солозобов в эфире радио Sputnik прокомментировал позицию Польши.

"Польша как член ЕС вправе предъявлять свои требования к общему "европейскому дому", может выдвигать свои предложения. Но не факт, что эти предложения будут услышаны и приняты Еврокомиссией, потому что есть более серьезные игроки, такие как Германия – локомотив всей европейской экономики. Германия кровно заинтересована в бесперебойном снабжении своих предприятий и в связи с будущим выводом из строя АЭС российский газ приобретает для Германии критическое значение. Снабжение сжиженным природным газом означает появление дополнительного рычага давления со стороны Америки. А в условиях нынешнего наметившегося противостояния между Вашингтоном и Берлином такой вариант нежелателен для Германии. Я думаю, что предложение Польши будет встречено сдержанно", – сказал Юрий Солозобов.

По его мнению, Варшава пытается осложнить строительство "Северного потока-2", чтобы самой стать оператором для Восточной Европы.

"Польша проводит свою энергетическую политику, она хотела бы быть локальным оператором для стран Восточной Европы и, может быть, части Южной Европы. Она разрабатывает свои пункты приема СПГ, уже почти 10 лет она пытается построить Балтийский трубопровод. Но эти планы не подкреплены экономической основой. Кроме того, есть сильная зависимость от американских планов поставки СПГ. В этом случае национальные интересы Польши могут расходиться с интересами действующих польских политиков", – отметил Юрий Солозобов.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Топливную магистраль планируется построить рядом с "Северным потоком".

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам президента РФ Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.

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