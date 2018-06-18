"Совершенно объяснимо". Эксперт о создании военных учебных центров

В Минобороны рассказали о перспективах преобразования военных кафедр в военные учебные центры. В эфире радио Sputnik инициативу оценил эксперт Алексей Подберезкин.

Уровень военной подготовки студентов гражданских вузов не снизится после преобразования военных кафедр в военные учебные центры, преподаватели также не потеряют место работы, заявил статс-секретарь – заместитель министра обороны России Николай Панков.

В начале июня правительство России внесло в Государственную думу законопроект о замене военных кафедр в вузах военными учебными центрами. В настоящее время в разных вузах военная подготовка проводится в различных формах: в учебных военных центрах, на военных кафедрах, на факультетах военного обучения.

"Родилась идея для всех видов военной подготовки создать в гражданских вузах единую унифицированную структуру под названием военный учебный центр. Он будет реализовывать все три программы военного обучения: подготовка офицеров запаса, кадровых офицеров, рядовых и сержантов запаса", – сказал Панков журналистам.

По его словам, эта идея была согласована с ректорским сообществом, после чего был подготовлен законопроект, который не получил ни одного замечания.

"У нас нет серьезных нареканий к качеству подготовки и военнослужащих запаса, и кадровых офицеров. Сто процентов выпускников гражданских вузов, которых мы готовим для службы на офицерских должностях, идут служить и очень хорошо служат", – добавил Панков.

Он также подчеркнул, что объемы военной подготовки возрастают, поэтому никакой угрозы для преподавателей военных кафедр потерять место работы не существует. В свою очередь для студентов обучение в военном учебном центре ничем не будет отличаться от обучения на военной кафедре.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik прокомментировал идею создания центров.

"Военная подготовка ведется лучше всего на базе военных центров, потому что там сосредотачиваются профессиональные кадры и методики. В некоторых вузах оставшиеся военные кафедры, достаточно малочисленные, не всегда могут предоставить всю необходимую информацию студентам. И что очень важно – мало преподавателей достойного уровня, которые могли бы соответствовать современным требованиям. Их концентрация в учебных центрах совершенно объяснима. К тому же, наверное, не нужно, чтобы такая специальная подготовка велась во всех вузах, в том числе и негосударственных. Поэтому такое укрупнение, естественно, ведет к повышению качества подготовки студентов и содействует развитию более высокого уровня военного образования", – уверен Алексей Подберезкин.

В настоящее время в 87 вузах есть структуры военной подготовки. В частности, 34 учебных военных центра проводят подготовку офицеров для последующей военной службы по контракту по 72 военно-учетным специальностям. Также 83 военных кафедры (факультета военного обучения) готовят офицеров запаса по 150 специальностям и солдат (сержантов) запаса по 90 специальностям.

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