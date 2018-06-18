"Новые "игры" с американской стороны". Эксперт об ударе по сирийской армии

Пентагон опроверг нанесение западной коалицией удара по сирийским войскам. Эксперт РИСИ Владимир Фитин в эфире радио Sputnik изложил свою версию событий.

Пентагон опровергает сообщения об ударе американских ВВС или ВВС коалиции по сирийским войскам в районе Аль-Букемаль.

"Это не удар США или коалиции", – заявил РИА Новости представитель Пентагона Эдриан Ранкайн-Галлоуэй.

Ранее сирийское национальное агентство САНА сообщило, что ВВС международной коалиции во главе с США нанесли удар по позициям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор, есть погибшие и раненые.

До этого официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что, по информации ряда каналов, "Сирийская свободная армия" (ССА) и силы спецопераций США готовят провокацию с использованием отравляющих веществ в провинции Дейр-эз-Зор.

В свою очередь, сирийский правозащитник Ахмад Казем заявил, что спецслужбы США готовят провокацию с химоружием в районе Эт-Танф. По его словам, вполне вероятно реальное применение отравляющих веществ с целью окончательно поссорить курдов с сирийским руководством.

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Владимир Фитин в эфире радио Sputnik оценил обстановку.

"Скорее всего, это новые игры с американской стороны. Задача американцев – не допустить стабилизации ситуации в Сирии. Этими действиями они пытаются сохранить под контролем тех сил, которые они поддерживают, северо-восток страны – имею в виду район Дейр-эз-Зора вплоть до Абу-Кемаля. То же самое и на юге, в районе Эт-Танфа, в районе их базы. Всеми силами они пытаются не допустить того, чтобы власть законного правительства распространилась и на эти регионы. Поэтому любые провокации здесь возможны, начиная от многочисленных случаев с якобы примененным химическим оружием, до атак с воздуха, которые, разумеется, никто не признает. А если подумать: в чьих интересах осуществляются удары, кроме коалиции, которую возглавляют США? Да и вооружения такого ни у кого, кроме них, нет", – сказал Владимир Фитин.

В результате действий коалиции в Сирии регулярно гибнут мирные жители. Так, 5 июня сообщалось о 10 жертвах при ударе по деревне Джазаа, 12 мая — о восьми погибших при атаке на деревню Аль-Хамади. 11 июня самолеты нанесли удары по жилой деревне на юге провинции Эль-Хасака, погибли 18 беженцев из Ирака. 12 июня в результате удара по деревне на юго-востоке этой провинции погибли 12 человек.

МИД России неоднократно подчеркивал, что действия США и международной коалиции в Сирии проводятся без согласия Дамаска.

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