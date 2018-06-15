Эксперт: США пытаются отвлечь внимание от своих провалов в Сирии

Методы работы ОЗХО, подготовившей доклад о якобы имевшем место применении химоружия в сирийской провинции Хама, вызывают у Москвы вопросы, заявили в МИД РФ. Эксперт Александр Вавилов в эфире радио Sputnik предположил, зачем понадобился этот доклад.

Методы работы миссии ОЗХО, подготовившей доклад о якобы имевшем место применении химического оружия в сирийской провинции Хама, вызывают вопросы у Москвы и нарушают базовые принципы организации, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

В докладе речь идет об инциденте в Хаме 24-25 марта 2017 года.

Захарова отметила, что миссия пришла к выводу о "весьма вероятном применении зарина и хлора" на основе дистанционного изучения данных, "полученных некой неправительственной организацией", открытых источников, "ограниченных медицинских заключений" и опроса очевидцев.

"Формулировка не может не вызывать, к глубочайшему сожалению, улыбки. Это "весьма вероятно" стало какой-то неприличной формулировкой", – сказала Захарова.

По ее словам, в основу расследования легли "некие материальные свидетельства", предоставленные анонимными неправительственными организациями, действующими на подконтрольных боевикам территориях.

"Это грубо нарушает базовые принципы ОЗХО, а именно – последовательность действий при обеспечении синхронности вещественных доказательств", – отметила Захарова.

Кроме того, добавила она, в документе утверждается, что миссия не смогла выехать на место, которое в тот момент контролировали силы оппозиции, самостоятельно отобрать пробы и опросить свидетелей.

Профессор Дипломатической академии МИД РФ, доктор исторических наук Александр Вавилов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что шум вокруг якобы применения химоружия в Хаме нужен для того, чтобы отвлечь внимание от негодных методов ведения войны, которые используются Пентагоном в Сирии.

"Во-первых, это так называемые ковровые бомбардировки многих городов. Во-вторых, на их совести – полностью разрушенный город Ракка, бывшая так называемая столица "Исламского государства"*. Когда сирийские правительственные войска при содействии российских военных освобождали, например, предместья Дамаска, Восточную Гуту, то там организовывались "гуманитарные коридоры" для выхода мирных жителей. В Ракке ничего подобного не было сделано. Более того, там не организовывались работы по разминированию, уничтожению мин, оставленных боевиками… Вот для того, чтобы отвлечь внимание от разного рода своих провалов в ведении боевых действий и даже, возможно, военных преступлений, американцы и начинают выдумывать всякого рода истории про химическое оружие", – сказал Александр Вавилов.

ОЗХО должна оставаться политически нейтральной организацией, дающей профессиональные экспертные заключения, отметил он.

"Сейчас наши западные партнеры пытаются политизировать ОЗХО, дать этой организации право определять, кто прав и кто виноват в той или иной ситуации. Но ОЗХО – это организация, которая специально создана для того, чтобы давать только профессиональные технические заключения. Ее эксперты должны выезжать на место, чтобы проводить обследования нейтрально, безо всякого политического влияния. Они не должны уподобляться пресловутым "Белым каскам", которые делают вид, что нейтральны, а на самом деле сидят у Запада "в кармане"", – сказал Александр Вавилов.

"Белые каски" – сирийская общественная организация, действующая на территориях, неподконтрольных правительству Сирии. Значительную часть ее финансирования обеспечивают правительства западных стран, в том числе США. Эту организацию неоднократно уличали в фальсификации "улик", якобы доказывающих применение химоружия сирийскими правительственными войсками.

*Террористическая группировка запрещена в России

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