Эксперт: вероятность встречи Путина и Трампа довольно велика

В Москве и Вашингтоне не исключили встречу лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа этим летом. Эксперт Владимир Васильев в эфире радио Sputnik отметил, что подготовка к встрече, по всей вероятности, уже ведется.

Москва не исключает, что президент России Владимир Путин встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом этим летом, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова Трампа, который в эфире телеканала Fox News сказал, что, возможно, скоро встретится с Путиным, а затем в беседе с журналистами добавил, что встреча может пройти летом.

Трамп говорит о возможной встрече с российским коллегой уже довольно давно – впервые он поднял эту тему в марте, когда поздравлял Путина с победой на выборах президента.

В последнее время американские СМИ сообщали, что Белый дом проводит переговоры по поводу возможного саммита, однако подготовка находится на ранней стадии. В российском МИД отмечали, что прогресса в этом вопросе пока нет. По словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, сейчас российская сторона сосредоточена на том, чтобы сформулировать позитивную содержательную часть и наилучшим образом подготовиться к этому мероприятию.

Президент РФ Владимир Путин, со своей стороны, отмечал, что встреча с Трампом пока не состоялась из-за ожесточенной внутриполитической борьбы в США.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эфире радио Sputnik прокомментировал вероятность в ближайшее время встречи президентов России и США.

"Судя по данным, подготовка к этой встрече ведется. Не так давно (пресс-секретарь российского президента Дмитрий) Песков уже говорил об этом, при этом было указано, что речь идет об обозримом будущем. Поэтому можно было понять, что, скорее всего, речь идет о времени до Генеральной ассамблеи ООН, которая будет в сентябре, и до саммита "Большой двадцатки", который состоится в ноябре. Так что с этой точки зрения вероятность встречи Владимира Путина и Дональда Трампа довольно велика", – сказал Владимир Васильев.