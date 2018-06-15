Мнение: Киев боится, что Трамп действительно может признать Крым российским

МИД Украины назвал сообщения СМИ о словах президента США Дональда Трампа про Крым "сплетнями". Политолог Араик Степанян в эфире радио Sputnik высказал мнение, с чем связана подобная позиция украинской стороны.

Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца прокомментировала информацию о том, что президент США Дональд Трамп в разговоре с лидерами G7 назвал Крым российским. Об этом сообщает "112".

Беца отметила, что Киев не будет высказывать свою позицию по этому вопросу, сославшись на то, что в Белом доме также отказались комментировать подобные сообщения СМИ. "Мы никогда не реагируем на сплетни", – добавила она.

Ранее портал BuzzFeed News, сославшись на дипломатический источник, сообщил о высказываниях Трампа по поводу Крыма.

По данным журналистов, президент заявил лидерам "Большой семерки", что полуостров принадлежит России, так как все его жители говорят по-русски. При этом пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в четверг не стала комментировать данную информацию.

Пресс-секретарь российского президента, в свою очередь, также заявил, что Кремль не комментирует высказывание Дональда Трампа относительно Крыма и восстановления формата G8, поскольку нельзя подтвердить достоверность этих новостей.

"Вы знаете, такое количество лживых новостей, или "fake news", что не стал бы никак комментировать, потому что мы не знаем, насколько они достоверны. Ни вы, ни мы не присутствовали на этих закрытых встречах "семерки", и, конечно, мы не можем судить о степени достоверности этих новостей", – заявил Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать последние заявления президента США Дональда Трампа относительно России, Крыма и возможности восстановления формата "восьмерки".

Член президиума Академии геополитических проблем, политолог Араик Степанян в эфире радио Sputnik отметил, что Трамп, по сути, никогда не высказывался однозначно "за" или "против" российского статуса Крыма. Поэтому, даже если информация BuzzFeed News не подтвердится, это не повлияет на тот факт, что США рано или поздно признают полуостров частью РФ, считает политолог.

"На самом деле неважно в какой обстановке и в какой форме это было сказано. Ведь мы знаем, что Трамп после избрания никогда прямо не высказывался против признания Крыма российским. Например, когда недавно ему задали вопрос – чей Крым? Трамп сказал, что надо этот вопрос задать (предыдущему президенту США Бараке) Обаме, который "проморгал" и виноват, что Крым не украинский. При этом свое мнение он не высказал – он "за", что Крым российский или "против". Важно в данном случае то, что для европейского и украинского истеблишмента страшно, что в голове у Трампа могут быть мысли, что Крым – это российская территория. Конечно, даже если было такое заявление со стороны Трампа, это не официальное заявление, не директива для Госдепа, но это все равно пугает украинскую элиту. Потому что они понимают, какие последствия могут быть, если Трамп действительно признает Крым российским. А для нас уже нет сомнения, что рано или поздно Америке придется признать, что де-факто Крым – российский. И значит, что у Киева есть реальный повод для беспокойства", – сказал Араик Степанян.

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