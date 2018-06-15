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Политолог: политика России дает надежду, что не будет "конца истории"

16:0315.06.2018
(обновлено: 16:20 15.06.2018)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Греции Никосом Кодзиасом. 13 июня 2018Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Греции Никосом Кодзиасом. 13 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал попытки Запада изменить политику России бесперспективными. В эфире радио Sputnik политолог Андрей Тихонов отметил, что наша независимая позиция может служить примером для других стран.

Попытки стран Запада изменить политику России бесперспективны, Москва будет отстаивать свой суверенитет, но не ищет конфронтации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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© РИА Новости / Илья Питалев
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"(В мире) происходит процесс формирования новой, более демократической, более справедливой, полицентричной системы мироустройства, и те, кто столетиями руководил процессами на нашей планете, устанавливал правила для себя и для других, требовал их выполнения, а сам необязательно этому следовал, они, конечно, сопротивляются", – заявил Лавров на встрече с представителями российских некоммерческих организаций.

По его словам, страны Запада во главе с США ищут любые поводы, чтобы тормозить процессы формирования многополярности, "отстаивать свою доминирующую позицию". В частности, это приводит к тому, что Россию обвиняют "во всех смертных грехах и продолжают требовать от нас изменения внешнеполитического курса, изменения поведения", отметил Лавров.

"Понятно, что голословно на эти темы разговаривать бессмысленно. На все наши просьбы – мы никогда не уходили от честного разговора – предоставить конкретные факты, чтобы можно было сесть и обменяться оценками, сопоставить наши подходы, найти какие-то обоюдно приемлемые решения, нам отвечают: никаких фактов мы вам приводить не будем, вы сами все знаете", – сказал министр.

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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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По его словам, попытки такого рода влияния на политику России "бесперспективны". "Наша страна в любой ситуации, при любом развитии способна отстоять свой суверенитет, обеспечить безопасность своих граждан. При этом мы никогда не будем искать конфронтации, не будем никому угрожать, не будем навязывать взгляды на ту или иную проблему, как делают наши западные визави, и не лезем никогда в дела других, а для наших западных коллег это стало чуть ли не нормой", – добавил Лавров, напомнив о вмешательстве США в события "арабской весны" и события на Украине.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов отметил, что Россия давно заявила о себе как о самостоятельном игроке на международной арене. 

"Нет никаких оснований, чтобы Россия в угоду кому-то меняла свою позицию. Мы суверенная страна, и ни о каком возвращении к эпохе 90-ых годов, когда на нашу позицию влияли другие государства, не может быть и речи. Заявление Сергея Лаврова вполне обоснованно. США и их сателлиты в Европе привыкли к тому, что они диктуют волю всем народам мира. А Россия давно отказалась идти в "охвостье" этого так называемого передового человечества, которое на самом деле заводит человечество в тупик", – сказал Андрей Тихонов. 

По его словам, независимая политика России может служить примером для других стран. 

"Все свободолюбивые народы с надеждой взирают на Россию. И если Россия сумеет – а мы сумеем – отстоять нашу позицию, то это будет огромным плюсом для всей системы международных отношений. Россию поддерживают все народы мира, которые устали от американской гегемонии, зашедшей в тупик. Независимая политика России и наших союзников, таких как Китай, дает человечеству надежду на то, что не будет "конца истории", человечество будет развиваться, и мы придем к более справедливому мироустройству", – отметил политолог.

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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
5
Россия
0
Саудовская Аравия
Матч окончен
0
Египет
1
Уругвай
15 июня 18:00
-
Марокко
-
Иран
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