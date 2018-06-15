Политолог: политика России дает надежду, что не будет "конца истории"

Попытки стран Запада изменить политику России бесперспективны, Москва будет отстаивать свой суверенитет, но не ищет конфронтации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, страны Запада во главе с США ищут любые поводы, чтобы тормозить процессы формирования многополярности, "отстаивать свою доминирующую позицию". В частности, это приводит к тому, что Россию обвиняют "во всех смертных грехах и продолжают требовать от нас изменения внешнеполитического курса, изменения поведения", отметил Лавров.
"Понятно, что голословно на эти темы разговаривать бессмысленно. На все наши просьбы – мы никогда не уходили от честного разговора – предоставить конкретные факты, чтобы можно было сесть и обменяться оценками, сопоставить наши подходы, найти какие-то обоюдно приемлемые решения, нам отвечают: никаких фактов мы вам приводить не будем, вы сами все знаете", – сказал министр.
В эфире радио Sputnik эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов отметил, что Россия давно заявила о себе как о самостоятельном игроке на международной арене.
"Нет никаких оснований, чтобы Россия в угоду кому-то меняла свою позицию. Мы суверенная страна, и ни о каком возвращении к эпохе 90-ых годов, когда на нашу позицию влияли другие государства, не может быть и речи. Заявление Сергея Лаврова вполне обоснованно. США и их сателлиты в Европе привыкли к тому, что они диктуют волю всем народам мира. А Россия давно отказалась идти в "охвостье" этого так называемого передового человечества, которое на самом деле заводит человечество в тупик", – сказал Андрей Тихонов.
По его словам, независимая политика России может служить примером для других стран.
"Все свободолюбивые народы с надеждой взирают на Россию. И если Россия сумеет – а мы сумеем – отстоять нашу позицию, то это будет огромным плюсом для всей системы международных отношений. Россию поддерживают все народы мира, которые устали от американской гегемонии, зашедшей в тупик. Независимая политика России и наших союзников, таких как Китай, дает человечеству надежду на то, что не будет "конца истории", человечество будет развиваться, и мы придем к более справедливому мироустройству", – отметил политолог.
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