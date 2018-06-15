Эксперт объяснил причину напряженности на юге Сирии

США предостерегли власти Сирии от военного наступления на зону деэскалации на юго-западе страны и призвали Россию оказать влияние на Дамаск для сохранения этой зоны.
"Мы вновь заявляем, что любые военные действия сирийского правительства против юго-западной зоны деэскалации могут привести к расширению конфликта. Мы еще раз подтверждаем, что США примут решительные и надлежащие меры в ответ на нарушения сирийского правительства в этой области", – отметили во внешнеполитическом ведомстве.
"Мы просим Россию выполнить свои обязательства в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН и соглашением о прекращении огня на юго-западе (Сирии – ред.)", – добавили в Госдепе.
Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что сценарий освобождения юга Сирии пока не определен: либо мирное решение, либо силовое.
Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов в эфире радио Sputnik изложил свое видение ситуации на юге Сирии.
"Эти заявления США направлены на то, чтобы поддержать силы, которые сейчас консолидируются в этом районе. Эти силы представлены террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра"* и "Свободной сирийской армией". Что касается "Джебхат ан-Нусры"*, то сейчас в США и на Западе в целом раздаются голоса, призывающие вывести ее из списка террористических группировок и считать просто частью вооруженной оппозиции. "Свободная сирийская армия", так же как и "Джебхат ан-Нусра"*, воюет против сирийских правительственных войск, но ее США официально признают и поддерживают. И вот сейчас эти группировки планируют создать на юге Сирии, на территории зоны деэскалации, некий абсолютно автономный анклав", – сказал Борис Долгов.
По его словам, США должны не только призывать другие стороны к уважению соглашения о зонах деэскалации, но должны и сами соблюдать те же правила.
"Зоны деэскалации создаются ведь не для того, чтобы навсегда превращать эти территории в некие независимые анклавы. Цель другая – прекратить насильственные действия в этих районах, дать возможность мирным жителям вернуться в свои дома. Однако само собой разумеется, что, во-первых, эти зоны деэскалации – временное явление. И, во-вторых, там не должно быть сосредоточения вооруженных группировок. И не только Россия, но и все стороны, которые участвовали в создании этих зон деэскалации, включая США, должны соблюдать эти правила", – заключил эксперт.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в конце мая заявлял, что в указанной зоне должны присутствовать только правительственные войска страны с отводом оттуда, в конечном счете, всех несирийских сил. По его словам, российская сторона сейчас прорабатывает этот вопрос с иорданскими и американскими коллегами. Однако запланированная в июне встреча по этому вопросу в таком формате так и не состоялась.
*Террористическая группировка запрещена в России
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