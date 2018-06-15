РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт объяснил причину напряженности на юге Сирии

15:3715.06.2018
(обновлено: 15:44 15.06.2018)
0600
© РИА Новости / Михаил Алаеддин Бойцы сирийской армии в освобожденном лагере палестинских беженцев Ярмук на юге ДамаскаБойцы сирийской армии в освобожденном лагере палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
США предостерегли сирийские власти от наступления на зону деэскалации на юго-западе Сирии и призвали Россию оказать влияние на Дамаск. Эксперт Борис Долгов в эфире радио Sputnik изложил свое видение ситуации в этом районе.

США предостерегли власти Сирии от военного наступления на зону деэскалации на юго-западе страны и призвали Россию оказать влияние на Дамаск для сохранения этой зоны.

Гуманитарный конвой Красного полумесяца в Восточной Гуте, Сирия. 5 марта 2018
© РИА Новости / Борис Милованов
Эксперт: сирийских террористов нужно отправить к их хозяевам
"Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены сообщениями о предстоящих операциях сирийского правительства на юго-западе Сирии в пределах зоны деэскалации, согласованной между США, Иорданией и РФ в прошлом году и подтвержденной президентами (Дональдом) Трампом и (Владимиром) Путиным в ноябре в Дананге во Вьетнаме", – говорится в сообщении госдепартамента.

"Мы вновь заявляем, что любые военные действия сирийского правительства против юго-западной зоны деэскалации могут привести к расширению конфликта. Мы еще раз подтверждаем, что США примут решительные и надлежащие меры в ответ на нарушения сирийского правительства в этой области", – отметили во внешнеполитическом ведомстве.

"Мы просим Россию выполнить свои обязательства в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН и соглашением о прекращении огня на юго-западе (Сирии – ред.)", – добавили в Госдепе.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что сценарий освобождения юга Сирии пока не определен: либо мирное решение, либо силовое.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов в эфире радио Sputnik изложил свое видение ситуации на юге Сирии.

"Эти заявления США направлены на то, чтобы поддержать силы, которые сейчас консолидируются в этом районе. Эти силы представлены террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра"* и "Свободной сирийской армией". Что касается "Джебхат ан-Нусры"*, то сейчас в США и на Западе в целом раздаются голоса, призывающие вывести ее из списка террористических группировок и считать просто частью вооруженной оппозиции. "Свободная сирийская армия", так же как и "Джебхат ан-Нусра"*, воюет против сирийских правительственных войск, но ее США официально признают и поддерживают. И вот сейчас эти группировки планируют создать на юге Сирии, на территории зоны деэскалации, некий абсолютно автономный анклав", – сказал Борис Долгов.   

По его словам, США должны не только призывать другие стороны к уважению соглашения о зонах деэскалации, но должны и сами соблюдать те же правила.  

"Зоны деэскалации создаются ведь не для того, чтобы навсегда превращать эти территории в некие независимые анклавы. Цель другая – прекратить насильственные действия в этих районах, дать возможность мирным жителям вернуться в свои дома. Однако само собой разумеется, что, во-первых, эти зоны деэскалации – временное явление. И, во-вторых, там не должно быть сосредоточения вооруженных группировок. И не только Россия, но и все стороны, которые участвовали в создании этих зон деэскалации, включая США, должны соблюдать эти правила", – заключил эксперт.   

Жители на улице в сирийском городе Дейр-эз-Зор
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Эксперт о действиях коалиции США в Сирии: двойные стандарты незыблемы
Южные (юго-западные) районы Сирии, которые включают Дераа, Эль-Кунейтру и Сувейду и примыкают к границам Израиля и Иордании, входят в зону деэскалации, созданную в июле 2017 года по договоренности России, США и Иордании.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в конце мая заявлял, что в указанной зоне должны присутствовать только правительственные войска страны с отводом оттуда, в конечном счете, всех несирийских сил. По его словам, российская сторона сейчас прорабатывает этот вопрос с иорданскими и американскими коллегами. Однако запланированная в июне встреча по этому вопросу в таком формате так и не состоялась.

*Террористическая группировка запрещена в России 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
5
Россия
0
Саудовская Аравия
Матч идёт
0
Египет
0
Уругвай
15 июня 18:00
-
Марокко
-
Иран
15 июня 21:00
-
Португалия
-
Испания
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
5
Россия
0
Саудовская Аравия
Матч идёт
0
Египет
0
Уругвай
15 июня 18:00
-
Марокко
-
Иран
15 июня 21:00
-
Португалия
-
Испания
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена