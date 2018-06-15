Востоковед: Китай будет отвечать на пошлины США "по всем фронтам"

Китай пообещал незамедлительно ответить на ввозные пошлины США. В эфире радио Sputnik востоковед Алексей Маслов высказал мнение, что КНР будет продолжать теснить американскую продукцию на мировых рынках.

Китай даст незамедлительный ответ на любые протекционистские меры США, которые могут ввести новые пошлины на китайские товары, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее западные СМИ со ссылкой на правительственные источники сообщили, что президент США Дональд Трамп одобрил введение дополнительных пошлин на китайские товары на общую сумму около 50 млрд долларов. Как ожидается, решение будет опубликовано уже в пятницу, 15 июня.

"Если США примут какие-либо протекционистские меры, причиняющие ущерб интересам Китая, мы дадим незамедлительный ответ, примем все необходимые меры для решительной защиты своих законных интересов", – заявил Гэн Шуан на брифинге.

Как сообщило агентство Рейтер, Трамп принял решение о пошлинах на китайские товары, учитывая, что влияние Пекина на Пхеньян уже не имеет прежнего значения для Вашингтона. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что американская администрация готовится начать взимать пошлины на товары из КНР в ближайшее время.

В эфире радио Sputnik руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов высказал мнение, что главная задача США в этом торговом противостоянии – это максимально ослабить китайскую программу "Made in China 2025".

"Эта программа нацелена на максимальный экспорт и, по сути, на вытеснение своими качественными товарами товаров других стран, прежде всего американских, с мировых рынков. Речь идет не только о потребительских товарах, но и, например, о станках, машино-техническом оборудовании. Именно в этом США видят угрозу, поскольку не только технологии, но и стандарты технологий переходят под контроль Китая. Неслучайно в последнее время США предприняли целый ряд попыток с тем, чтобы максимально затруднить выход китайских товаров на внешние рынки, сделать их настолько дорогими, чтобы они стали неконкурентоспособными", – сказал Алексей Маслов.

По его словам, Китай, безусловно, будет отвечать.

"Ответом станет, как предполагается, отказ от закупок целого ряда товаров, которые идут с американского рынка. Например, это касается сои, ряда технологий. При этом Китаю придется переключаться на новые рынки, которые, так или иначе, будут дороже. Это может занять два-три года и может привести к удорожанию китайских товаров. Тем не менее, Китай будет отвечать по всем фронтам, в том числе теснить американскую продукцию на рынках Канады, Мексики и стран Латинской Америки", – отметил Алексей Маслов.

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